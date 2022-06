PlayStation Plus: Gratis-Zusatzinhalte für Warzone und CoD Vanguard

PlayStation Plus-User, die ebenfalls in "Call of Duty: Vanguard" oder "Warzone" unterwegs sind, profitieren von einem Combat-Pack, das ohne Zusatzkosten geladen werden kann.

Heute werden die PS Plus Essential-Spiele für Juli 2022 angekündigt, nachdem der obligatorische Leak am vergangenen Wochenende die Überraschung zunichte machte.

Doch nicht nur auf neue „Gratis-Spiele“ können sich Abonnenten einstellen. Auch ein zusätzliches Download-Pack gesellte sich in dieser Woche hinzu. Es richtet sich an Fans von „Call of Duty Vanguard“ und „Warzone“, die zugleich Mitglied bei PlayStation Plus sind.

Aus dem PlayStation Store kann ab sofort. Es umfasst sowohl exklusive Inhalte für „Vanguard“ als auch „Warzone“.

Das Kampfpaket in der Übersicht:

Legendärer Operator-Skin für Halima Zambardi

Legendärer Schrotflintenbauplan

Legendärer LMG-Waffenbauplan

Legendäres Emblem

Legendäre Uhr

Epischer Talisman

Epischer Sticker

Epische Visitenkarte

Legendäres 60-minütiges Doppel-EP-Token

Unterhalb dieser Zeilen ist ein Trailer zum Kampfpaket eingebettet.

Zumindest der Support von „Vanguard“ dürfte sich langsam dem Ende nähern, denn der Launch des nächsten „Call of Duty“ steht bevor. „Modern Warfare 2“ erscheint am 28. Oktober 2022 für Konsolen und PC. Ebenfalls wird in diesem Jahr eine komplett neue „Warzone“-Erfahrung eingeführt.

PS Plus im Juli 2022

Wie anfangs erwähnt werden heute Nachmittag die PS Plus-Spiele für Juli 2022 angekündigt. Dabei handelt es sich um die Essential-Games, von denen Abonnenten aller PS Plus-Stufen profitieren.

Schon am Wochenende, der – sofern er sich erneut bestätigt – für eine frühzeitige Enthüllung der drei Games sorgte. Geleakt wurden demnach die Spiele „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ (PS5 & PS4), „The Dark Pictures: Man of Medan“ (PS4) und „Arcadegeddon“ (PS5 & PS4). Zwischen 17 und 18 Uhr ist mit der offiziellen Ankündigung zu rechnen.

Das war aber längst nicht alles. Seit dem Launch des dreistufigen PS Plus-Programmes erwartet Abonnenten ein weiterer Drop, der gegen Mitte des Monats freigeschaltet wird. Er soll die Stufen Extra und Premium mit weiteren Spielen füllen. Weitere Details zum dreistufigen PS Plus-Programm, das in Deutschland in der vergangenen Woche an den Start ging, erfahrt ihr in der hier verlinkten Meldung.

