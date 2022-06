PS Plus Juli 2022: Essential-Spiele für PS4 und PS5 angekündigt

PS Plus Juli 2022:

Sony hat die PS Plus-Spiele für Juli 2022 angekündigt. Einmal mehr können Abonnenten drei Titel herunterladen, ohne einen zusätzlichen Cent dafür bezahlen zu müssen. Die Freischaltung erfolgt in der kommenden Woche.

Auch nach der Umstellung auf das dreistufige PS Plus-Programm bekommen Mitglieder monatlich neue Spiele. Dazu gehören die obligatorischen drei PS Plus-Games, die seit der Umstellung ab der Essential-Stufe angeboten werden.

Welche Spiele im Juli dazustoßen werden, gab Sony soeben bekannt. Die Überraschung hält sich einmal mehr in Grenzen. Denn schon am vergangenen Wochenende kam es zu einem Leak, dem sich die Namen der drei Spiele für PS Plus Essential, von denen auch Abonnenten der höheren Stufen profitieren, entnehmen ließen.

PS Plus-Abonnenten erhalten im Juli 2022 demnach „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ für PS5 und PS4, „The Dark Pictures: Man of Medan“ für PS4 und „Arcadegeddon“ für PS5 und PS4.

PS Plus im Juli 2022

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5 & PS4)

Im Oktober 2020 erschienen

MetaScore: 85 Punkte

User Score: 8,1 Punkte

Aktueller Preis: 69,99 Euro

The Dark Pictures: Man of Medan (PS4)

Im August 2019 erschienen

MetaScore: 69 Punkte

User Score: 5,8 Punkte

Aktueller Preis: 29,99 Euro (Zudem in PS Plus Extra enthalten)

Arcadegeddon (PS5 & PS4)

Im Juli 2021 erschienen

MetaScore: Nicht vorhanden

User Score: 4,6 Punkte

Aktueller Preis: 19,99 Euro

Wie beim bisherigen PlayStation Plus gilt für die Essential-Games: Sobald sie in der Bibliothek der Spieler sind, können sie dauerhaft genutzt werden. Für den Start ist allerdings eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft vonnöten.

Die PS Plus-Games für Juli 2022 können heute noch nicht ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden. Stattdessen müsst ihr euch bis zur kommenden Woche gedulden. Die Freischaltung erfolgt stets am ersten Dienstag des neuen Monats.

Das bietet PlayStation Plus

Neu nach der Umstellung auf das dreistufige PS Plus-Programm sind die Drops für Extra und Premium, deren Bibliotheken ebenfalls regelmäßig erweitert werden.

PlayStation Plus gewährt einen Zugriff auf die Spiele der Instant Games Collection, auf die Abonnenten aller drei Stufen einen Zugriff haben. Hinzukommen der Zugriff auf die Multiplayer-Modi von Spielen, besondere Rabatte, der Cloud-Speicher, die PS Plus Collection und weitere Vorteile.

Extra und Premium bieten bei einem höheren Preis noch mehr Inhalte, darunter ein zusätzlicher Spielekatalog mit hunderten Spielen und im Fall von Premium ebenfalls Testversionen und das Cloud-Streaming.

PS Plus im August 2022

Auch die Termine für August 2022 lassen sich vorhersagen, sofern Sony am gewohnten Muster festhält. Denn PS Plus-Spiele der Essential-Stufe werden weiterhin am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt.

Für August 2022 bedeutet das: Die Ankündigung erfolgt voraussichtlich am 27. Juli 2022, bevor die Freischaltung am 2. August 2022 erfolgen sollte.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Zunächst steht die Freischaltung der Juli-Spiele bevor, was am kommenden Dienstag erfolgen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt könnt ihr die PS Plus-Games für Juni 2022 beziehen, zu denen ihr hier eine Übersicht findet.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren