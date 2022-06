PS Store Deals: Sci-Fi-Rabatte für PS4 und PS5 gestartet

Im PlayStation Store wurde ein weiterer Sale gestartet. In der neuen Ausgabe, die 179 Angebote umfasst, stehen Spiele mit einem Sci-Fi-Setting im Fokus. Viele der Angebote sind allerdings auch ohne Zusatzkosten in den höheren PS Plus-Abonnements enthalten.

„Detroit: Become Human“ gehört zum Beispiel zu den Spielen, die sowohl im neusten Sale vertreten als auch ein Teil der PS Plus-Collection sind. Spieler ohne Abonnement oder jene, die aus anderen Gründen zur Kauffassung greifen möchten, können aktuell für 14,99 statt 29,99 Euro zuschlagen.

Fallout 4, Titanfall und mehr

Ein weiteres Spiel im Sale ist „Fallout 4“, das um 50 Prozent im Preis gesenkt wurde und bis zum 14. Juli 2022 nur 9,99 statt 19,99 Euro kostet. „Elex 2“, das bei einem Kauf sowohl in der PS4- als auch in der PS5-Fassung vorliegt, bekam ebenfalls einen Rabatt verpasst. Er ließ den Preis von 59,99 auf 41,99 Euro sinken. Interessenten sollten aber zuerst in den PS Plus-Katalog schauen. Denn Premium-Kunden können eine Testversion in Angriff nehmen.

„Control“ wurde in der Standardversion auf 8,99 Euro gesenkt, was einem Rabatt von 70 Prozent entspricht. Die „Titanfall 2: Ultimate Edition“ kostet im Zuge des Sales nur 5,99 statt 29,99 Euro. „Mirror’s Edge Catalyst“ schlägt mit 6,99 statt 19,99 Euro zu Buche. „Surviving Mars“ wandert für 5,99 statt 29,99 Euro in den Warenkorb, ist aber auch ein Teil des Spielekatalogs höherer PS Plus-Stufen.

Auch „BioShock Remastered“ verweilt in der PS Plus-Sammlung, kann aber im Zuge des Sci-Fi-Sales wahlweise zum Preis von 9,99 statt 19,99 Euro gekauft werden. Das gleiche gilt für „BioShock 2 Remastered“ und „BioShock Infinite: The Complete Edition“.

Das war längst nicht alles: Die komplette Übersicht über den Sci-Fi-Sale könnt ihr euch direkt im PlayStation Store anschauen.

Falls diesmal nichts für euch dabei ist: Im PlayStation Store ist weiterhin der Sale der vergangenen Woche aktiv. Er umfasst mehrere Hundert Preissenkungen. Und auch die PS Plus-Spiele für Juni 2022 können nach wie vor in Anspruch genommen werden, während die PS Plus Essential-Games für Juli 2022 heute angekündigt werden. Ein einschlägiger Leak drang schon am vergangenen Wochenende durch.

