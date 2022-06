Alan Wake: Showrunner verlässt TV-Serie zu Remedys Horrorspiel

Bereits seit mehreren Jahren arbeitet Videospielschmiede Remedy an einer TV-Serie zum Horrorspiel "Alan Wake". Nun hat das Projekt seinen Showrunner verloren.

Remedy und AMC arbeiten an einer TV-Serie basierend auf dem Horrorspiel "Alan Wake".

Mitte Mai gab Entwicklerstudio Remedy ein kleines Update zur bereits seit mehreren Jahren in Arbeit befindlichen TV-Serie zum hauseigenen Horrorspiel „Alan Wake“. Nun verkündet das für gewöhnlich sehr gut informierte Branchenmagazin Variety in einer Exklusivmeldung, das Projekt habe einen empfindlichen Rückschlag erlitten, denn der Showrunner der Videospiel-Adaption habe die Produktion inzwischen verlassen müssen.

Alan Wake-Showrunner hat andere Verpflichtungen

Besagter Showrunner ist Peter Calloway, der in den vergangenen Jahren unter anderem an den Marvel-Serien „Cloak & Dagger“ sowie „Legion“ mitwirkte. An der Umsetzung von Remedys Horrorspiel war Calloway bereits seit der ersten Ankündigung des Projekts im Jahr 2018 beteiligt. Laut Variety musste Calloway nun jedoch aufgrund weiterer Verpflichtungen seinen Hut nehmen, denn andere Produktionen in seinem Terminkalender hätten Priorität.

Wer Peter Calloways Position in der „Alan Wake“-TV-Serie übernehmen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Allerdings würde sich der verantwortliche Sender AMC („Breaking Bad“, „The Walking Dead“) derzeit auf der Suche nach einem neuen Showrunner befinden. Zudem berichtet Variety, dass Jon Jashni (Produzent bei „Warcraft: The Beginning“) und Jeff Ludwig nun als Produzenten an der Verfilmung des Horrorspiels mitwirken werden.

Obwohl die Arbeiten an der Serie nun allmählich Fahrt aufzunehmen scheinen, wirkt es ebenfalls so, als müssten die Verantwortlichen noch diverse Hindernisse überwinden. Remedy arbeitet gemeinsam mit AMC an der „Alan Wake“-Serie, allerdings gibt es gegenwärtig nur wenige Informationen bezüglich einiger wichtiger Posten. Neben einem Showrunner ist derzeit beispielsweise auch unklar, wer die Drehbücher für die TV-Produktion schreiben wird.

„Alan Wake“ dreht sich um den gleichnamigen Bestseller-Autor, der sich in einer Schaffenskrise befindet. Um endlich wieder schreiben zu können, soll ein Urlaub mit seiner Frau in der Kleinstadt Bright Falls helfen. Kurz nach ihrer Ankunft beginnen sich die Dinge allerdings zu überschlagen und es kommt immer wieder zu merkwürdigen Ereignissen. Um die Liebe seines Lebens retten zu können, muss Alan all seinen Mut zusammennehmen, ohne den Verstand zu verlieren.

Neben der AMC-Serie befindet sich des Weiteren bei Remedy ein „Alan Wake 2“ in Entwicklung, das die Geschichte des Vorgängers fortsetzen soll. Genaue Details zur Handlung des Survival-Horrorspiels sind allerdings noch nicht bekannt.

Die „Alan Wake“-TV-Serie hat aktuell noch keinen Starttermin.

