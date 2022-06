Genshin Impact: Livestream zu Version 2.8 mit Kazuha angekündigt

Nach der Verzögerung von Update 2.7 von „Genshin Impact“ scheint bei den weiteren Patches anscheinend alles wieder seinen gewohnten Gang zu gehen. Die Entwickler von miHoYo haben nämlich unlängst einen neuen Livestream zum nächsten Update mit der Versionsnummer 2.8 angekündigt. Wie es scheint, wird ein gewisser Anemo-Samurai eine große Rolle bei den kommenden Inhalten spielen.

Livestream mit den Synchronsprechern von Kazuha und Fischl

Was die Spieler von „Genshin Impact“ im nächsten Update genau erwarten können, haben die Entwickler von miHoYo in der Ankündigung noch nicht verraten. Jedoch kann über die Gästeliste des Livestreams immer gut abgeleitet werden, welche Charaktere bei den nächsten Inhalten eine Rolle spielen werden. Laut der offiziellen Ankündigung können sich die Spieler auf die Synchronsprecher von Kaedehara Kazuha und der „Prinzessin der Verurteilung“, Fischl, freuen.

Durch den Livestream wird wie immer Zach Aguilar führen, der Synchronsprecher des männlichen Hauptcharakters Aether. Wie es scheint werden ebenfalls Brittany Cox, Sprecherin der Elektro-Bogenschützin Fischl, sowie Mark Whitten, Sprecher von Kazuha, bei dem Stream mit an Bord sein. Die Spieler dürften sich besonders auf den Auftritt des Anemo-Samurais freuen. Viele Nutzer hoffen schon seit Monaten auf einen Rerun von Kaedehara Kazuha , der essentiell für einige der beliebtesten Team-Zusammenstellungen ist.

Dieses Mal wird der Livestream an einem Samstag stattfinden. Interessierte können am 2. Juli um 14 Uhr deutscher Zeit entweder auf Twitch oder dem offiziellen Kanal von „Genshin Impact“ auf YouTube dabei sein. Möglicherweise gibt es auch einen ersten Blick auf Sumeru, dem nächsten Kontinent nach Liyue und Inazuma. Die neue Welt soll gerüchteweise bereits mit dem nächsten Update nach Patch 2.8 zum Spiel hinzugefügt werden. Mit Sumeru soll auch das neue Element Dendro Einzug in „Genshin Impact“ halten.

Quelle: Genshin Impact Twitter

