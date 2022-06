Klonoa: Erfolg des Remasters könnte zu weiteren Titeln führen

Die "Klonoa"-Reihe kehrt in Form Remastern zurück.

Mit der „Klonoa Phantasy Reverie Series“ erhalten interessierte Spieler und Spielerinnen Anfang des kommenden Monats die Möglichkeit, die ersten beiden „Klonoa“-Abenteuer in einer technisch überarbeiteten Fassung Revue passieren zu lassen beziehungsweise nachzuholen.

Kurz vor dem Release der Remaster-Sammlung sprach der verantwortliche Produzent Ryo Ishida über die Zukunft der „Klonoa“-Marke und wies darauf hin, dass ein kommerzieller Erfolg von „Klonoa Phantasy Reverie Series“ dazu führen könnte, dass die Reihe fortgesetzt wird. Zumal die „Klonoa“-Reihe in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag feiert, was laut Ishida ein weiterer Grund wäre, über mögliche Nachfolger und neue Projekte nachzudenken.

Producer Ishida spricht über seine Ziele

„Und wenn diese remasterte Version von der Community geliebt wird, gibt es möglicherweise Möglichkeiten, die Klonoa-IP weiter auszubauen und auch andere Remaster anderer Titel zu erstellen“, so Ishida. „Das erste Ziel und die Idee hinter der [Phantasy Reverie Series] selbst ist es, das Bewusstsein zu verbreiten und die IP von Klonoa neu zu entfachen.“ Wie Marketingmanager Moa Ikeuchi ergänzte, richtet sich „Klonoa Phantasy Reverie Series“ in erster Linie an Spieler und Spielerinnen, die die Reihe kennen. Doch auch Neulinge werden natürlich auf ihre Kosten kommen.

„Wegen dieser erfahrenen Spieler und unserer bestehenden Fans […] konnten wir die überarbeitete Version zum 25-jährigen Jubiläum erfolgreich neu erfinden und enthüllen. Neben den Erinnerungen, die unsere bestehenden Fans haben, haben wir das Spiel für jüngere Spieler und Spieler, die Klonoa nicht kennen, attraktiver gemacht. Obwohl unser Hauptziel erfahrene Spieler sind, hoffen wir deshalb, dass eine Vielzahl von Spielefans den Charme und die Anziehungskraft der ursprünglichen Klonoa-Spiele genießen und erleben werden“. führte Ikeuchi aus.

„Klonoa Phantasy Reverie Series“ wird ab dem 8. Juli 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein.

