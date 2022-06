Stranger of Paradise FF Origin: Der „Trials of the Dragon King“-DLC hat einen Termin

Mit "Trials of the Dragon King" steht die erste umfangreiche Download-Erweiterung zum Action-Rollenspiel "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" in den Startlöchern. Heute wurden sowohl ein neuer Trailer als auch der finale Releasetermin zum DLC veröffentlicht.

Seit Mitte März 2022 ist das von Team Ninja entwickelte Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ für die Konsolen und den PC erhältlich.

Nachdem bereits vor dem offiziellen Release von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ bekannt gegeben wurde, dass sich die Spieler und Spielerinnen auf insgesamt drei Download-Erweiterungen freuen dürfen, bekam der erste DLC heute einen konkreten Releasetermin spendiert. Die Rede ist von „Trials of the Dragon King“, das ab dem 20. Juli 2022 erhältlich sein wird und sich passend zur heutigen Enthüllung des Releasetermins in einem offiziellen Trailer zeigt.

Zu beachten ist, dass die DLCs von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ lediglich über den Season-Pass bezogen und nicht einzeln erworben werden können.

Diese Inhalte werden geboten

Doch welche Inhalte bringt der „Trials of the Dragon King“-DLC mit sich? Zum einen halten neue Jobs, Waffen und Accessoires Einzug, mit denen ihr eure Helden vielseitiger aufstellen und verbessern könnt. Darüber hinaus enthält „Trials of the Dragon King“ neue Gebiete, die auf ihre Erkundung warten, weitere Geschichten sowie natürlich neue Gegner und Bosse, die sich euch entgegenstellen.

Zu den anderen beiden Erweiterungen von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ möchten Square Enix und die Entwickler von Team Ninja zu gegebener Zeit weitere Details nennen. Das Action-Rollenspiel ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Derzeit arbeitet Team Ninja neben den DLCs zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ zudem am kürzlich enthüllten „Wo Long: Fallen Dynasty“, das 2023 erscheint.

