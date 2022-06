Way of the Hunter: Tierarten der Nordamerika-Map vorgestellt

Way of the Hunter:

Zwei riesige Spielwelten hat „Way of the Hunter“ zu bieten. Eine davon ist in Europa angesiedelt, die andere in Nordamerika beziehungsweise im Pazifischen Nordwesten. Letzteres ist eine Großregion in den USA, die für abwechslungsreiche Landschaften und bekannte amerikanische Tierarten steht. Welche Tiere genau ihr hier jagen werdet, zeigt nun ein heute veröffentlichter Trailer:

Wir sehen Maultierhirsche, Silberdachse, amerikanische Schwarzbären, Dickhornschafe und weitere exotische Tierarten. Alle von ihnen sollen durch ihr einzigartiges Verhalten auffallen. Sie haben ihre eigenen Bedürfnisse, Lebensräume und mehr. Das Entwicklerteam hat versucht, alle Tiere so realistisch wie nur möglich wirken zu lassen.

Die Anzahl an enthaltenen Tierarten wollte Nine Rock Games noch nicht mitteilen. Diesen Fakt hebt sich das Entwicklerstudio für einen späteren Zeitpunkt auf.

Auf beiden Karten werden die Spieler verschiebene Biome erkunden dürfen, die verschiedene Faktoren aufweisen. Beispiele: Die Höhenlage oder die Nähe zum Wasser. Dadurch soll eine glaubwürdige Spielwelt vermittelt werden.

Das beste und authentischste Jagderlebnis

Das Hauptziel der Entwickler lautet, das beste und authentischste Jagderlebnis zu erschaffen. Ihr verkörpert aber nicht einfach nur einen virtuellen Jäger, sondern eine echte Persönlichkeit. Deshalb hat die Kampagne von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt. „Way of the Hunter“ soll sich dadurch von den anderen Jagdspielen abheben.

Übrigens könnt ihr dank einer Koop-Funktion für bis zu vier Spieler gemeinsam mit Freunden auf die Jagd gehen. Ein PVP-Modus hingegen ist nicht geplant.

Der Release ist für den 16. August dieses Jahres geplant. Im PS Store zahlt ihr für die Jagdsimulation 39,99 Euro.

