Dying Light 2: „Bloody Summer“-Event mit exklusiven Belohnungen gestartet

Wie bereits vor dem offiziellen Release versprochen, möchten die Entwickler von Techland den Horror-Action-Titel „Dying Light 2“ über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren unterstützen.

Geplant sind laut dem polnischen Studio neue Download-Inhalte, Updates und natürlich Events. Womit wir beim Thema der heutigen Meldung wären: Wie Techland bekannt gab, startet auf allen Plattformen, für die „Dying Light 2“ erhältlich ist, mit sofortiger Wirkung das „Bloody Summer“ genannte Event, das euch mit neuen Aufgaben konfrontiert und euch dafür mit diversen Extras belohnt.

Anbei die Übersicht über die Aufgaben und die damit verbundenen Belohnungen.

Das „Bloody Summer“-Event im Detail

Hackt ein Glied ab und erhaltet einen Harper-Token.

Trennt 300 Gliedmaßen ab, um eine „Cutting Edge Axt“ zu erhalten.

Trennt zusammen mit der Community drei Millionen Gliedmaßen ab, um das „Nightrunner“-Outfit zu erhalten.

Mit „Chapter 1: In the Footsteps of the Nightrunners“ wurde in diesem Monat das bisher umfangreichste Content-Update zu „Dying Light 2“ veröffentlicht. Weitere Details zu den Inhalten, die im Zuge des Updates geboten werden, haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

