Ghostrunner: Complete-Edition mit allen DLCs veröffentlicht – Trailer zum Launch

Nach dem offiziellen Release im August des Jahres 2020 wurde der von One More Level entwickelte Action-Titel „Ghostrunner“ mit diversen zusätzlichen Download-Inhalten versehen.

Wie der verantwortliche Publisher 505 Games bekannt gab, steht „Ghostrunner“ ab sofort in Form der Complete-Edition bereit, die zum Preis von 39,99 Euro angeboten wird. Wie es bei Complete-Editions üblich ist, umfasst auch das Komplettpaket von „Ghostrunner“ sowohl das Hauptspiel als auch alle bisher veröffentlichten Download-Inhalte.

Darunter auch die „Project_Hel“ genannte Erweiterung.

Eine neue spielbare Heldin und mehr

Die Mini-Erweiterung „Project_Hel“ wurde im März 2022 veröffentlicht und umfasste neben exklusiven Herausforderungen auch eine neue spielbare Heldin, mit der im Kampf für spielerisch frischen Wind gesorgt wurde. In „Project_Hel“ wagt ihr euch in den Dharma-Turm mit seinen sechs knackigen Levels und baut die Fähigkeiten von Hel kontinuierlich aus.

„Ghostrunner: Complete Edition enthält alles, was Ghostrunner beim Start im Jahr 2020 zu einem Riesenerfolg gemacht hat, und fügt die Verfeinerungen und Post-Launch-Inhalte hinzu, die One More Level seitdem erstellt hat. Ghostrunner: Complete Edition enthält das von der Kritik gefeierte Cyberpunk-Actionspiel aus der Egoperspektive, die aktuelle Project_Hel-Erweiterung, Spielmodi mit hohem Wiederspielwert nach der Veröffentlichung und alle zuvor veröffentlichten Kosmetikpakete und DLC“, so die offizielle Beschreibung.

Related Posts

„Ghostrunner“ ist unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

Weitere Meldungen zu Ghostrunner.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren