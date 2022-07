PlayStation VR2: Tobii steuert das Eye-Tracking bei

Schon im vergangenen Februar berichteten wir darüber, dass Tobii und Sony beim Eye-Tracking des kommenden Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2 gemeinsame Sache machen könnten. Damals wurden Gespräche gestartet, die offenbar fruchteten.

Auf der Unternehmensseite bestätigt Tobii, laut eigener Aussage Weltmarktführer im Bereich Eye Tracking und Pionier des Attention Computing, dass die „innovative Eye Tracking Technologie“ des Entwicklers im PS5-Headset zum Einsatz kommen wird.

„PlayStation VR2 setzt neue Maßstäbe für immersive Virtual Reality (VR)-Unterhaltung und wird es Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt ermöglichen, die Leistungsfähigkeit von Eye Tracking zu erleben“, so Anand Srivatsa, CEO von Tobii.

Vorauszahlungen ab 2022

Der Ankündigung lassen sich ebenfalls finanzielle Details entnehmen. So wird Tobii im Rahmen dieser Vereinbarung ab 2022 Vorauszahlungen erhalten und es wird erwartet, dass die Einnahmen aus der Vereinbarung im Jahr 2022 mehr als zehn Prozent der Einnahmen von Tobii ausmachen werden.

Für die weiteren Jahre könne Tobii hingegen keine Umsatzprognose herausgeben, da die VR-Branche mit „erheblichen Unsicherheiten verbunden“ sei.

Eye-Tracking und Foveated Rendering können die Hardwarebelastung enorm verringern, da nur die Bereiche in voller Auflösung dargestellt werden müssen, auf die der Träger von PlayStation VR2 blickt. Zusammen mit der ohnehin recht potenten PS5 wird der PSVR-Nachfolger hinsichtlich der grafischen Qualität den einen oder anderen Sprung nach vorne machen. Verdeutlicht wurde das zuletzt anhand von „Horizon Call of the Mountain“.

Wann PlayStation VR auf den Markt gebracht wird, ist weiterhin offen. Auch wenn die Zahlungen an Tobii schon in diesem Jahr starten, wird vermutet, dass die Markteinführung erst im kommenden Jahr erfolgen wird. Auch hinter dem Preis steht ein Fragezeichen.

Zu den großen Vorteilen von PlayStation VR2 gehört, dass PS5-Spieler keine zusätzliche Hardware benötigen und das Headset direkt an die Konsole anschließen können, während PC-Headsets einen kostspieligeren Rechner voraussetzen. Ebenfalls sind Standalone-Headsets auf dem Markt vertreten, die allerdings hinsichtlich der Leistung oft limitiert sind.

