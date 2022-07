Sea of Stars: Das Retro-Rollenspiel verschiebt sich auf 2023 – Demo geplant

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, wird aus dem geplanten Release des klassischen Rollenspiels "Sea of Stars" in diesem Jahr nichts mehr. Stattdessen benötigt das Projekt noch etwas mehr Entwicklungszeit und wird sich daher auf 2023 verschieben.

Bereits im Jahr 2020 kündigten die Indie-Entwickler der Sabotage Studios das Retro-Rollenspiel „Sea Of Stars“ an, das sich spielerisch an legendären Rollenspiel-Klassikern wie „Chrono Cross“ orientieren wird.

Nachdem die Sabotage Studios zuletzt einen Release in diesem Jahr anpeilten, räumten die Entwickler in einer aktuellen Mitteilung ein, dass „Sea Of Stars“ noch etwas mehr Zeit benötigt. Daher sei erst im kommenden Jahr mit dem Release des Retro-Rollenspiels zu rechnen. Um den Spielern und Spielerinnen die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, möchten die Sabotage Studios laut eigenen Angaben eine spielbare Demo veröffentlichen.

Entwicklung nähert sich dem nächsten Meilenstein

„Während wir uns einem sehr großen Meilenstein nähern, wird der Weg zum Start klarer. Und wir finden uns mit einer großen Textmenge und unseren Logos am Ende wieder. Unter Berücksichtigung unserer beiden Hauptprioritäten – Lebensqualität für unser Team und Qualität des fertigen Spiels – können wir jetzt bestätigen, dass Sea of Stars im Jahr 2023 veröffentlicht wird“, so das Studio in der aktuellen Mitteilung.

„Wir verstehen, dass Warten eine große Herausforderung ist, und möchten unserer Community aufrichtig für die überwältigende Unterstützung und positive Stimmung danken. In der Zwischenzeit suchen wir nach Optionen, um dieses Jahr allen ein spielbares Stück zu bieten.“

Weitere Meldungen zu Sea of Stars:

„Sea of Stars“ erscheint 2023 für bisher nicht näher konkretisierte Plattformen.

Weitere Meldungen zu Sea of Stars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren