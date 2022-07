SEGA & Atlus: Persona und weitere Marken könnten Verfilmungen erhalten

In Zukunft könnte man auch auf der Leinwand oder im Fernsehen über die Phantom Thieves und andere "Persona"-Charaktere stolpern. SEGA und Atlus denken nämlich über Live-Adaptionen für Film und Fernsehen nach.

Zuletzt hatte SEGA mit „Sonic“ bereits die ikonischste Marke des Unternehmens in die Kinos gebracht. Nun überlegt der Spielehersteller, ob man auch Atlus-Marken auf die Leinwand bringen soll.

Eine Menge Potential

Demnach stehen sowohl Live-Action-Adaptionen im Serien- sowie Filmformat im Raum. Wie Toru Nakahara, Head of Entertainment Productions Film and TV bei SEGA, gegenüber IGN betonte, sind die Welten, die Atlus erschaffen hat, mit einer hohen Dramaturgie, einem atemberaubenden Stil und mitreißenden Charakteren gefüllt. Dabei haben vor allem die Geschichten der „Persona“-Reihe die Fans beeindruckt, weshalb man die Möglichkeit sieht, dass man die Lore so erweitert, wie es bisher niemand gesehen oder gespielt habe.

SEGA und Atlus arbeiten eng zusammen, um diese Geschichten und Welten in neuen Medien und für ein neues Publikum zum Leben zu erwecken. Allerdings hat man diesbezüglich noch keine konkrete Ankündigung parat.

In der Vergangenheit wurden die „Persona“-Spiele als Anime umgesetzt, weshalb man unter anderen die Phantom Thieves auch abseits der eigentlichen Spiele in Aktion erleben kann. Eine Live-Adaption wäre hingegen ein interessanter Schritt, der durchaus auch nach hinten losgehen könnte. Dementsprechend wird man abwarten müssen, was sich SEGA und Atlus diesbezüglich einfallen lassen.

Weitere Meldungen zu Persona:

Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: IGN (via Gematsu)

Weitere Meldungen zu Atlus, Persona, Sega.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren