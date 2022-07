Doraemon Story of Seasons – Friends of the Great Kingdom: Für PS5, Switch und PC angekündigt – Demo geplant

Doraemon Story of Seasons - Friends of the Great Kingdom:

Mit "Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom" wurde eine neue Life-Sim angekündigt, die unter anderem für die PlayStation 5 veröffentlicht werden soll.

Update: Inzwischen hat Bandai Namco Entertainment im Rahmen der Anime Expo 2022 bestätigt, dass auch eine Demoversion zu „Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom“ veröffentlicht werden wird. Einen Termin nannte man jedoch nicht.

Ursprüngliche Nachricht vom 29. Juni 2022: Im Rahmen der gestrigen Nintendo Direct Mini hatte Bandai Namco Entertainment das Life-Sim-Abenteuer „Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom“ offiziell angekündigt. Die Veröffentlichung soll im Laufe dieses Jahres für die PlayStation 5, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erfolgen.

Ein idyllisches Leben

Die Verantwortlichen wollen den Spielern ein weiteres herzerwärmendes Abenteuer bieten, das Spieler aus aller Welt ansprechen soll. Dabei wird man einmal mehr Nutzpflanzen aufziehen können, während man sich auch um die Tiere kümmert. Des Weiteren wird man zahlreiche einzigartige Aktivitäten auf Basis von „Doraemon“ erleben können.

Im Vergleich zu den bisherigen Teilen wird man auch neue Spiele sowie Spielelemente hinzufügen, wobei auch eine mitreißende und inspirierende Geschichte geboten werden soll. Konkretere Details lassen jedoch noch auf sich warten. Dementsprechend werden wir weitere Ankündigungen abwarten müssen, um einen besseren Überblick über die Funktionen zu erhalten.

Damit man bereits einen ersten Eindruck von „Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom“ erhält, hat Bandai Namco Entertainment auch einen Trailer sowie einige Screenshots bereitgestellt. Ein Interview mit einem Producer steht ebenfalls zur Ansicht zur Verfügung.

