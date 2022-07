Modern Warfare 2: DMZ wird kein Free-to-Play-Titel – Gerücht

Gerüchten zufolge wird „Call of Duty: Modern Warfare 2“ einen Modus namens DMZ erhalten, der inhaltlich mit „Escape From Tarkov“ vergleichbar ist. Doch entgegen der Annahme, dass es sich dabei um eine eigenständige Free-to-Play-Erfahrung handelt, scheint DMZ ein regulärer Modus des kommenden Shooters zu sein. Das möchte der in der Regel gut informierte Insider Tom Henderson erfahren haben.

Seinen Ausführungen nach wird DMZ in diesem Jahr zusammen mit „Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheinen und damit ein kostenpflichtiges Erlebnis darstellen. Hendersons Quellen zufolge, die mit der Entwicklung von „Call of Duty: Modern Warfare“ vertraut seien, ist DMZ nur „ein weiterer Modus“ und die Gerüchte über dessen Umfang werden als übertrieben beschrieben.

„Quellen, die mit der DMZ vertraut sind, haben solche Behauptungen widerlegt und sagen, dass DMZ später in diesem Jahr zusammen mit Modern Warfare 2 erscheinen wird, wobei eine Quelle sagt, dass es nur ein weiterer Modus ist“, so Henderson in Bezug auf Gerüchte, die DMZ als Free-to-Play-Titel mit einer Veröffentlichung im kommenden Jahr sahen.

DMZ soll mit der Zeit ausgebaut werden

DMZ werde zwar einige Ähnlichkeiten mit „Escape From Tarkov“ haben. Allerdings besteht der Plan laut Insider darin, den Modus erst im Laufe der Zeit mit neuen Funktionen und Inhalten weiterzuentwickeln. Das bedeutet, dass DMZ anfangs einen viel geringeren Umfang zu haben scheint, als bisher berichtet wurde.

Zum Launch könnte der Modus daher weniger attraktiv sein, weil es an Inhalten mangelt, die erst mit der Zeit erweitert werden. Letztendlich soll der DMZ-Modus von „Call of Duty Modern Warfare 2“ den Spielern die Möglichkeit geben, Skins, Blueprints und mehr zu verdienen. So hart wie „Escape From Tarkov“ soll DMZ jedoch nicht ausfallen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare 2:

„Call of Duty Modern Warfare 2“ wird am 28. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Auch an einem Nachfolger von „Warzone“ wird gearbeitet.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren