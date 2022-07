Polium One: Crypto-Firma kündigt „Web 3-Konsole“ samt NFTs an

Das Web 3-Unternehmen Polium hat mit dem „Polium One“-System die laut eigener Aussage „weltweit erste Multi-Chain-Gaming-Konsole“ angekündigt. Sie soll in der Lage sein, Spiele auf verschiedenen Blockchains auszuführen.

Die Konsole, die Polium im dritten Quartal 2024 auf den Markt bringen möchte, kann von Spielern vorbestellt werden, die einen „Polium Pass“ kaufen – ein NFT im Ethereum-Netzwerk, von dem 10.000 Stück zur Verfügung gestellt werden sollen.

Das Unternehmen werde aber keine Vorbestellungen oder Finanzierungen annehmen, bevor ein Prototyp vorgestellt wurde und die Community Interesse daran zeigt. Danach soll eine für die Produktion geeignete Konsole gebaut werden.

Spezifikationen sind noch offen

Die Spezifikationen stehen noch nicht fest. Ziel sei es aber, eine leistungsstarke Konsole zu bauen, die 4K-Videospiele mit 8K HDR darstellen kann.

„Die Konsole wird leistungsfähig genug sein, um Hochleistungsspiele auszuführen. Und sie wird für einen traditionellen Gamer, der Web 3 nicht versteht, einfach zu bedienen sein“, behauptet Polium.

Laut Polium wird der Controller zugunsten der Sicherheit einen Fingerabdruck-Scanner sowie eine „Wallet“-Taste enthalten, die den Spielern einen schnellen Zugriff auf die Multi-Chain-Wallet der Konsole ermöglicht, die für den „Handel, Tausch, Einsatz und Empfang von Kryptowährungen“ konzipiert ist.

Eine Konsole ohne Spiele nutzt den Käufern der Hardware recht wenig. Doch schon bald sollen einige erste Projekte vorgestellt werden. „Es wird Spiele auf der Konsole geben und wir werden bald einige Ankündigungen machen. Wir sind derzeit in Gesprächen mit Spieleentwicklern“, so das Unternehmen.

Spieler sind skeptisch

Die Ankündigung des „Polium One“-Systems stieß bei den Spielern auf viel Kritik und Skepsis. Einerseits konnten die Pläne für das Blockchain-Gaming längst nicht alle Mitglieder der Gaming-Community überzeugen. Auch glauben nicht wenige Spieler, dass es sich bei der NFT-Konsole um pure Abzocke handelt.

Allerdings möchte Polium möglichst transparent agieren und den Prototypen live auf YouTube zeigen oder einen vertrauenswürdigen Influencer bitten, die Hardware vorzustellen.

Der Prototyp werde dann beweisen, dass die Konsole Spiele ausführen kann, die auf verschiedenen Blockchains basieren und mit verschiedenen Programmiersprachen erstellt wurden.

Da aus der Community ebenfalls das Logo kritisiert wurde, das dem Symbol des Game Cubes ähnelt, habe Polium „einen neuen Illustrator damit beauftragt, ein originelleres Logo“ zu entwerfen.

Weitere Details zur Konsole sind auf der offiziellen Webseite aufgelistet.

Ob es jemals zur Veröffentlichung der „Polium One“ kommen wird, ist eher fraglich. In der Vergangenheit machten Spieler mehrheitlich deutlich, dass sie kein Interesse an NFTs und Co haben. Auch andere Versuche, in den Markt der Konsolen einzusteigen, waren in der Regel zum Scheitern verurteilt.

Was haltet ihr von der Ankündigung der NFT-Konsole? Wird sie jemals veröffentlicht oder sogar gekauft?

