PS5: Patent könnte Kompatibilität mit PS3-Zubehör andeuten

Bekanntermaßen wurde im vergangenen Monat nicht nur das neue dreistufige PlayStation Plus-Modell an den Start gebracht. Darüber hinaus wurde die PlayStation 5 mit einer umfangreichen Abwärtskompatibilität versehen.

Diese bietet Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit, Klassiker der PlayStation, der PlayStation 2 oder der PlayStation Portable herunterzuladen und auf der PlayStation 5 zu spielen. Lediglich über die Cloud können zudem PlayStation 3-Spiele auf der PS5 genutzt werden. Aktuellen Berichten zufolge könnten die Entwickler von Sony Interactive Entertainment derzeit an einer Erweiterung der PlayStation 3-Abwärtskompatibilität arbeiten.

Dies lässt zumindest ein frisch veröffentlichtes Patent des Unternehmens vermuten.

PS3 bald mit einem klassischen Emulator?

Das besagte Patent beschreibt eine technische Lösung, mit der es möglich sein wird, verschiedenes Zubehör auf einer modernen Hardware wie der PlayStation 5 zu nutzen. Auffällig ist, dass der Großteil des gezeigten Zubehörs aus der PlayStation 3-Ära stammt – darunter der DualShock 3-Controller, der PlayStation Move-Controller, der bis heute bei PlayStation VR zum Einsatz kommt, die EyeToy-Kamera und mehr.

Das Patent könnte darauf hindeuten, dass die Abwärtskompatibilität zur PlayStation 3 in der Tat ausgebaut wird. So berichteten in den vergangenen Monaten gleich mehrere Insider, dass die Möglichkeit, PlayStation 3-Klassiker über die Cloud zu spielen, lediglich eine Zwischenlösung darstellen soll. Genau wie es bereits bei der PlayStation, der PlayStation 2 oder der PlayStation Portable der Fall ist, soll auch die PlayStation 3 auf absehbare Zeit mit einem klassischen Emulator für die PlayStation 5 versehen werden, der den Download der PS3-Titel ermöglicht.

Weitere Meldungen zum Thema:

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment zu diesem Thema noch aussteht, sollten die Gerüchte um die erweiterte Abwärtskompatibilität für die PlayStation 3 vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Zumal Patente dieser Art nicht automatisch bedeuten, dass die beschriebenen Lösungen auch Serienreife erlangen.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren