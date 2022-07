Sony INZONE: Headsets und M9-Monitor bei Amazon vorbestellbar

Sony hat in der vergangenen Woche eine neue Produktlinie für PC-Zubehör angekündigt, das zum Teil mit der PS5 kompatibel ist. Darunter befinden sich „INZONE“-Headsets der H-Serie und Gaming-Monitore der M-Serie.

Spieler, die zu den ersten gehören möchten, die im Besitz der neuen Hardware sind, können die Headsets und Monitore mittlerweile bei Amazon vorbestellen. Gelistet sind beim Versandriesen aktuell die folgenden Produkte:

INZONE-Produkte vorbestellen:

Details zu den Produkten findet ihr in unserer Meldung zur Ankündigung der INZONE-Reihe. Nachfolgend die groben Eckdaten:

INZONE H3:

Kabelgebundenes Headset

Günstigstes Headset

360-Raumklang

INZONE H7:

Kabelloses Headset

360-Raumklang

Beste Akkulaufzeit

INZONE H9:

Kabelloses Headset

360-Raumklang

das teuerste Headset

Geräuschunterdrückender Klang

INZONE M9

27-Zoll-Monitor mit 4K-Auflösung

144 Hz Bildwiederholfrequenz

DisplayHDR 600-Zertifizierung

Mit der PS5 kompatibel sind sowohl der H9-Monitor als auch die beiden kabellosen Headsets. Ebenfalls wird zu einem späteren Zeitraum der günstigere M3-Monitor veröffentlicht, der aber schon aufgrund der Auflösung von 1.080p keine geeignete Wahl für die PS5 ist.

Mit der neuen INZONE-Serie möchte Sony weiter auf dem PC-Markt Fuß fassen, nachdem dieser Bereich von den Japanern in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurde. Optisch orientiert sich das Unternehmen am Look der PS3.

