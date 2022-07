Inscryption: Deckbuilding-Roguelike erscheint offenbar für die PS4

In den vergangenen Monaten entwickelte sich das Classification Board in Australien immer wieder zum Spielverderber und nahm die Ankündigung neuer Titel durch den jeweiligen Publisher beziehungsweise Entwickler vorweg.

So auch im Fall des düsteren Deckbuilding-Roguelike-Abenteuers „Inscryption“ aus dem Hause Devolver Digital, das offenbar den Weg auf die PlayStation 4 finden wird. Dies lässt sich einer aktuellen Alterseinstufung aus Down Under übernehmen, die darauf hindeutet, dass der PlayStation 4-Release von „Inscryption“ auf absehbare Zeit erfolgen könnte.

Allerdings steht eine offizielle Bestätigung seitens Devolver Digital noch aus.

Das hat es mit Inscryption auf sich

„Inscryption“ entstand bei den Indie-Entwicklern von Daniel Mullins Games und wird von offizieller Seite als eine rabenschwarze Odyssey im Deckbuilding-Roguelike-Format beschrieben. Gleichzeitig werden spielerisch die Elemente aus klassischen Escape-Room-Spielen und dem Psycho-Horror zu einem blutigen Abenteuer vereint.

In Inscryption wirst du …

… durch Ziehen, Chirurgie oder Selbstverstümmelung ein Deck aus Karten mit Waldlebewesen erstellen

… die Geheimnisse entfesseln, die hinter den Wänden von Leshys Hütte lauern

… dich auf eine unerwartete, zutiefst verstörende Odyssee begeben

Sollte die Ankündigung der PlayStation 4-Version erfolgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

