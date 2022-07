Modern Warfare 2: Beta startet Bericht zufolge im September

Der Multiplayer-Part des Shooters „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird vor dem Launch einem Betatest unterzogen, was serientypisch eher die Regel als die Ausnahme ist. Allerdings konnte sich Activision noch nicht dazu durchringen, die genauen Termine zu verraten.

In dieser Woche kam es allerdings zu einem weiteren Leak bzw. Gerücht. Nachdem Amazon kürzlich einen recht wackeligen Hinweis, dass die Beta von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ im August 2022 an den Start gehen könnte, wird heute behauptet, dass die Pforten erst im September geöffnet werden.

Einem Bericht von RalphValves zufolge wird die Beta von „Modern Warfare 2“ Mitte September zur Verfügung gestellt, also rund einen Monat vor dem Launch der Vollversion. Sollten seine Aussagen zutreffen. wären die folgenden Termine relevant:

Woche 1 (nur auf PlayStation):

Early Access: 15. September bis 16. September (Vorbesteller-Bonus)

Offene Beta: 17. September bis 19. September

Woche 2 (Alle Plattformen):

Early Access: 22. September bis 23. September (Vorbesteller-Bonus)

Offene Beta: 24. September bis 26. September

Weitere Details im August?

Die offiziellen Details könnten bald folgen. Laut RalphValves hat Activision für den nächsten Monat weitere Showcases für die Multiplayer-Bestandteile von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ geplant.

Dahingehend bleibt es abzuwarten, ob der DMZ-Modus zeitnah enthüllt wird. Einem aktuellen Bericht von Tom Henderson zufolge wird der mysteriöse neue Modus zusammen mit dem Spiel eingeführt und im Laufe der Zeit weiter ausgebaut. Gerüchte über eine Free-to-Play-Veröffentlichung von DMZ dementierte der Insider gestern.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird am 28. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht. „Call of Duty Warzone 2.0“ soll ebenfalls in diesem Jahr auf den Markt gebracht werden. Ein Termin wurde für den Free-to-Play-Shooter zunächst nicht genannt.

