PS Plus Juli 2022: Essential-Spiele für PS4 und PS5 zum Download bereit

Sony hat die neuen Spiele von PlayStation Plus Essential freigeschaltet. Einmal mehr können drei Games in die persönliche Bibliothek gepackt werden.

Auch nach der Einführung des dreistufigen PlayStation Plus-Programmes werden für Mitglieder zu Beginn eines jeden Monats drei Spiele freigeschaltet, die sie nach der Inanspruchnahme uneingeschränkt nutzen können, solange ihre Mitgliedschaft aktiv ist.

Dabei handelt es sich um die Spiele der Essential Collection, von denen auch die Abonnenten der höherpreisigen Stufen profitieren, da Essential die Grundausstattung des kompletten PS Plus-Programmes ist.

Angekündigt wurden die PS Plus-Spiele für Juli 2022 bereits in der vergangenen Woche. Mit dabei sind im neuen Monat „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“, „The Dark Pictures: Man of Medan“ und „Arcadegeddon“.

PS Plus im Juli 2022

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5 & PS4)

Veröffentlicht im Oktober 2020

Metascore: 85 Punkte

Userscore: 8,1 Punkte

Regulärer Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

The Dark Pictures: Man of Medan (PS4)

Veröffentlicht im August 2019

Metascore: 69 Punkte

Usesrcore: 5,8 Punkte

Regulärer Preis: 29,99 Euro (auch in Extra enthalten)

Arcadegeddon (PS5 & PS4)

Veröffentlicht im Juli 2021

Metascore: Nicht vorhanden

User Score: 4,6 Punkte

Regulärer Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Sobald ihr die PS Plus-Spiele für Juli 2022 in eure PSN-Bibliothek gepackt habt, könnt ihr sie – solange sie im PlayStation Store verfügbar sind – dauerhaft nutzen, während eure PS Plus-Mitgliedschaft aktiv ist.

Am 2 August 2022 werden voraussichtlich die PS Plus-Spiele für August 2022 freigeschaltet, was zugleich bedeutet, dass die Juli-Games wieder verschwinden. Spieler, die vom PS Plus-Angebot in der Zwischenzeit keinen Gebrauch machten und die Spiele entsprechend nicht zum Nulltarif in die PSN-Bibliothek aufnahmen, verlieren nach dem Austausch der PS Plus-Spiele den Anspruch.

Neue Spiele für Extra und Premium

Angekündigt werden die PS Plus-Spiele für August 2022 am 27. Juli 2022, sofern Sony beim bisherigen Rhythmus bleibt. Zwischen 17 und 18 Uhr werden die Games an den Tagen ihrer Enthüllung in der Regel vorgestellt. Meist erfolgt wenige Tage zuvor ein Leak, der die Überraschung regelmäßig vorverlegt.

Seit der Einführung des dreistufigen PlayStation Plus-Programmes verfügt der Dienst nicht nur über eine einzelne Bibliothek mit Spielen. Neben den bisherigen Spielen der Instant Games Collection gesellten sich die Sammlungen für Extra und Premium hinzu. Letztere umfasst eine Reihe von Klassikern. Auch diese Bibliotheken sollen regelmäßig erweitert werden. Mit der Aufnahme zusätzlicher Spiele ist in der Mitte eines Monats zu rechnen.

PlayStation Plus kostet abhängig von der Stufe zwischen 59,99 und 119,99 Euro pro Jahr. Einzelheiten zu den drei Stufen halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

