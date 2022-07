PS5: Sony heuert offenbar Entwickler für weitere Emulatoren an

Einer aktuellen Stellenausschreibung lässt sich entnehmen, dass Sony Interactive Entertainment derzeit nach einem Software-Development-Engineer für das interne Classics-Team sucht. In der besagten Jobanzeige ist unter anderem von "weiteren Emulatoren" die Rede.

Parallel zum Start des neuen dreistufigen PlayStation Plus-Modells wurde die PlayStation 5 mit einer umfangreichen Abwärtskompatibilität zu älteren PlayStation-Systemen versehen.

Freunde der PlayStation, der PlayStation 2 oder der PlayStation Portable bekamen klassische Emulatoren spendiert, die es ihnen ermöglichen, die jeweiligen Klassiker herunterzuladen und auf ihrer PlayStation 5 zu spielen. Bei der PlayStation 3 hingegen müssen wir uns derzeit noch mit einer Emulation über die Cloud arrangieren. Allerdings wiesen in den vergangenen Monaten diverse Insider darauf hin, dass Sony Interactive Entertainment bereits an einer klassischen Emulation der PlayStation 3 arbeitet.

Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen durch eine neue Stellenausschreibung von Sony Interactive Entertainment.

Weitere Features und ein neuer Emulator?

Mit der besagten Jobanzeige begibt sich das Unternehmen auf die Suche nach einem erfahrenen Software-Development-Engineer, der das interne Classics-Team unterstützen soll. Das Classics-Team ist sowohl für die verschiedenen Emulatoren als auch die Abwärtskompatibilität an sich verantwortlich. Wie sich der Stellenausschreibung entnehmen lässt, wird der Software-Development-Engineer unter anderem an neuen Features und Verbesserungen arbeiten, mit denen die Abwärtskompatibilität und die bereits verfügbaren Emulatoren erweitert werden sollen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in der Jobanzeige zudem von der Entwicklung neuer Emulatoren die Rede ist. Dies könnte darauf hindeuten, dass die PlayStation 3-Klassiker auf kurz oder lang in der Tat heruntergeladen und gespielt werden können. Damit würde der Umweg über die Cloud entfallen, wovon vor allem Spieler und Spielerinnen mit einer schwächeren Internetanbindung profitieren würden.

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment noch aussteht, sollten die Gerüchte um den möglichen PlayStation 3-Emulator erst einmal mit der nötigen Skepsis genossen werden.

