Skull & Bones: Die offizielle Gameplay-Enthüllung hat einen Termin

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung des Piraten-Abenteuers „Skull & Bones“ im Rahmen der E3 2017 mehr als fünf Jahre ins Land gezogen, in denen das Projekt immer wieder verschoben wurde.

Nachdem in den vergangenen Tagen gleich mehrere Insider darauf hinwiesen, dass wir uns in diesem Monat auf die offizielle Gameplay-Enthüllung von „Skull & Bones“ freuen dürfen, sorgten die Verantwortlichen von Ubisoft heute endlich für Klarheit. Wie das Unternehmen bekannt gab, wird das Langzeitprojekt am kommenden Donnerstag, den 7. Juli 2022 um 20 Uhr unserer Zeit endlich vorgestellt.

Versprochen werden unter anderem die ersten handfesten Spielszenen. Möglicherweise wird auch der finale Releasetermin von „Skull & Bones“ enthüllt. Offiziell bestätigt wurde dies bisher allerdings nicht.

Release im November geplant?

Wie Dataminer vor wenigen Tagen in Erfahrung gebracht haben möchten, soll das Piraten-Abenteuer für eine Veröffentlichung am 8. November 2022 vorgesehen sein. Dies ging zumindest aus den Datensätzen von unveröffentlichten Produkteinträgen im Xbox Store hervor. Darüber hinaus deuteten diverse Alterseinstufungen darauf hin, dass sich Ubisoft dazu entschlossen haben könnte, die Umsetzungen für die alten Konsolen Xbox One und PlayStation 4 einzustellen und sich stattdessen auf den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Stadia zu konzentrieren.

Geht es um die spielerische Umsetzung von „Skull & Bones“, dann berichtete der bekannte und als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider Tom Henderson, dass die ursprünglich geplanten PvP-Elemente gestrichen wurden. Selbiges gilt laut Henderson für die Landgänge. In der finalen Version von „Skull & Bones“ sollen Einkäufe an Land, der Abbau von Ressourcen oder die Verbesserung beziehungsweise der Ausbau des eigenen Schiffs nur noch über entsprechende Menüpunkte vonstatten gehen.

In wie weit die Angaben von Henderson den Tatsachen entsprechen, erfahren wir wohl in dieser Woche.

