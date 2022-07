God of War Ragnarök: Releasetermin enthüllt und neuer Trailer veröffentlicht

In den vergangenen Tagen schoss sich die Gerüchteküche vor allem auf den Action-Titel „God of War: Ragnarök“ ein, der sich bei den Sony Santa Monica Studios in Entwicklung befindet.

Nachdem zuletzt gleich mehrere Publikationen und Insiderquellen davon sprachen, dass der Nachfolger für eine Veröffentlichung im November dieses Jahres vorgesehen ist, wurde das Ganze heute auch von offizieller Seite bestätigt. Wie Sony Interactive Entertainment und die Entwickler der Sony Santa Monica Studios bekannt gaben, wird „God of War: Ragnarök“ ab dem 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein.

Neuer Trailer stimmt auf den Nachfolger ein

Passend zur Enthüllung des Releasetermins wurde ein neuer Trailer zur Verfügung gestellt, der auf die Beziehung zwischen Kratos und dessen Sohn Atreus eingeht. Gleichzeitig versprechen die Entwickler der Sony Santa Monica Studios einen ersten Ausblick auf die Gefahren, die in „God of War: Ragnarök“ auf euch lauern.

„Wir freuen uns sehr, endlich das Erscheinungsdatum und den brandneuen „Vater und Sohn“-CG-Trailer von God of War Ragnarök mit allen Fans zu teilen, die schon sehnsüchtig auf diese Nachricht warten. Hoffentlich gefällt euch dieser kurze Blick auf einige der Gefahren, mit denen Kratos und Atreus konfrontiert werden könnten, wenn Ragnarök bevorsteht“, heißt es zu dem neuen Trailer.

Offiziellen Angaben zufolge wird die Geschichte rund um die nordische Mythologie in „God of War: Ragnarök“ zu einem packenden Finale geführt, das sich „überraschend wie unvermeidlich anfühlen soll“. Spielerisch wird sich das Sequel dabei an „God of War“ aus dem Jahr 2018 orientieren und laut den Entwicklern der Sony Santa Monica Studios packende Kämpfe gegen allerlei Gegner und natürlich mächtige Bosse liefern.

