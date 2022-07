Lollipop Chainsaw: Weder Suda 51 noch James Gunn sind am Remake beteiligt

Das Entwicklerstudio Dragami Games hatte im Laufe des gestrigen Tages offiziell bestätigt, dass ein Remake des Actionspiels „Lollipop Chainsaw“ im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll. Die konkreten Plattformen haben die Verantwortlichen bisher nicht mitgeteilt.

Gunn stellt Ungewissheiten klar

Allerdings stellen sich viele die Frage, ob Goichi „Suda51“ Suda und James Gunn an der Neuauflage beteiligt sind. Die beiden hatten damals das Abenteuer gemeinsam geschrieben und produziert, weshalb sie unweigerlich mit dem Remake in Verbindung gebracht werden.

James Gunn, der heutzutage vor allem als Regisseur und Drehbuchautor hinter den „Guardians of the Galaxy“-Filmen und „Suicide Squad“ bekannt ist, hatte sich damals an dem farbenfrohen und abgedrehten Slasher versucht und sich via Twitter zu der gestrigen Ankündigung zu Wort gemeldet:

„Um die Frage im Artikel zu beantworten: Weder ich noch Suda51 sind aktuell daran beteiligt. Ich hatte vor einigen Wochen erstmals von Suda davon gehört. Weder befürworte noch verurteile ich es! Ich weiß einfach nichts darüber. Aber da Artikel beginnen unsere Namen draufzuklatschen, denke ich, dass es wichtig ist sicherzustellen, dass uns nie jemand diesbezüglich angesprochen hat.“

Somit sollte fortan klar sein, dass die beiden Schöpfer hinter „Lollipop Chainsaw“ keinen Einfluss auf das Remake haben werden. Ob Dragami Games im Laufe der Entwicklung doch noch mit Suda und Gunn Kontakt aufnimmt, wird die Zeit zeigen müssen.

