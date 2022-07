Nacon Connect 2022: Nacon verspricht insgesamt fünf Neuankündigungen

Auch in diesem Jahr setzen Nacon und die verschiedenen Partner des Publishers auf das „Nacon Connect“ genannte Online-Event, in dessen Rahmen neue Titel angekündigt und Updates zu bereits bestätigten Projekten geliefert werden.

Kurz vor dem Start der „Nacon Connect 2022“ gingen die Verantwortlichen von Nacon etwas näher ins Detail und gaben bekannt, dass wir uns zum einen auf gleich fünf Neuankündigungen freuen dürfen. Darüber hinaus umfasst die „Nacon Connect 2022“ die Präsentation von knapp einem Dutzend bereits angekündigter Titel beziehungsweise entsprechende Updates.

Welche Titel damit gemeint sind, verrät euch die folgende Übersicht.

Die „Nacon Connect 2022“ findet am morgigen Donnerstag, den 7. Juli 2022 um 19 Uhr unserer Zeit statt. Wer es zeitlich nicht schaffen sollte, das Event live mitzuverfolgen, kann sich die digitale Veranstaltung natürlich auch in Form einer Videoaufzeichnung anschauen, die nach dem Ende des Streams zur Verfügung gestellt wird.

#NaconConnect is in 2 DAYS and we have a few surprises for you!

📆 July 7 at 6pm BST | 7pm CEST | 10am PDT

— Nacon 🔜 #NaconConnect (@Nacon) July 5, 2022