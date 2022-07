Yurukill – The Calumniation Games: Launch-Trailer zum mörderischen Shoot’em’Up

Mit "Yurukill: The Calumniation Games" erwartet euch ab dem 8. Juli eine mörderische Mischung aus Visual Novel und Shoot'em'Up, bei der ihr eure grauen Zellen anstrengen müsst. Der Launch-Trailer entführt euch vorab schon einmal in die unbarmherzige Welt vom Yurukill Land, in der die Kontrahenten um ihr Überleben kämpfen.

Visual Novels mit Detektiv-Einlagen, bei denen ihr Beweise sucht und dann clever zusammensetzt, um den Täter zu überführen oder seine Unschuld zu beweisen, gibt es wie Sand am Meer. Doch wenn man das altbekannte Genre mit actionreichen Shoot’em’Up-Passagen auflockert, bekommt man etwas völlig neues geboten.

Genau mit dieser Mischung will euch „Yurukill: The Calumniation Games“ verlocken: Das am 8. Juli und damit in zwei Tagen erscheinende Murder-Mystery vereint zwei nie miteinander verwobene Genres zu einer kreativen Wundertüte. Anlässlich des baldigen Erscheinungstermins macht man potentielle Interessenten mit dem Launch-Trailer neugierig.

Rasante Schusseinlagen im Launch-Trailer zu Yurukill:

Der stellt euch noch einmal grob das Spielkonzept vor: Sechs vermeintliche Verbrecher und ihre fünf Opfer werden nämlich in einen Vergnügungspark namens „Yurukill Land“ gesperrt und müssen in waghalsigen Wettbewerben gegenseitig ihre Schuld beziehungsweise Unschuld beweisen. Und während die Opfer natürlich Gerechtigkeit wollen, liegt den angeblichen Tätern alles daran, wieder in die Freiheit zu gelangen.

Neben den Genre-typischen Ermittlungen, bei denen ihr Hinweise kombiniert und Schlussfolgerungen zieht, besteht das Kern-Gameplay von „Yurukill – The Calumniation Games“ aus adrenalinpumpenden Shoot’em’Up-Passagen. Während der Bildschirm vor Projektilen stärker leuchtet als ein Tannenbaum an Weihnachten, müsst ihr natürlich zurückschlagen und das Gegenfeuer eröffnen.

Wie das in Aktion aussieht, verrät der aktuelle Launch-Trailer. Falls euch das als Eindruck noch nicht reicht, um den Kauf von „Yurukill: The Calumniation Games“ zu rechtfertigen: Auf der PlayStation 4 und 5 könnt ihr seit geraumer Zeit eine Demo zum Spiel herunterladen und nach Herzenslust ausprobieren. Aber Achtung: Euren Spielfortschritt könnt ihr nicht in die Vollversion übernehmen!

„Yurukill: The Calumniation Games“ erscheint am 8. Juli für die PlayStation 4 und 5, die Nintendo Switch sowie den PC via Steam. Digital bekommt ihr die Videospiel-Wundertüte für 39,99 Euro, wer sich eine physische Box in das heimische Regal stellen möchte, muss 49,99 Euro auf den Tresen legen.

