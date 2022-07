Gamescom 2022: Microsoft und Bethesda Softworks bestätigen Teilnahme

Nachdem in den vergangenen Tagen verschiedene Größen der Branche absagten, kündigten Microsoft und Bethesda Softworks heute ihren Auftritt auf der Gamescom 2022 an. Präsentiert werden laut den beiden Unternehmen die Highlights der kommenden zwölf Monate.

Nachdem die Gamescom aufgrund der COVID-19-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren lediglich in einem rein digitalen Format stattfinden konnte, kehrt Europas führende Messe für Videospiele 2022 endlich zum Publikumsverkehr zurück.

Getrübt wurde die Freude in den vergangenen Tagen durch die Tatsache, dass sich verschiedene Branchengrößen wie Sony Interactive Entertainment beziehungsweise PlayStation oder Nintendo dazu entschlossen, in diesem Jahr auf einen Auftritt auf der Gamescom zu verzichten. Der einzige Konsolenhersteller, der 2022 mit von der Partie ist, wird Microsoft sein.

Am heutigen Donnerstag Mittag bestätigten nämlich sowohl die Xbox-Macher als auch Bethesda Softworks, der Publisher hinter bekannten Serien wie „Fallout“ oder „The Elder Scrolls“, ihre Teilnahme an der Gamescom 2022.

Die Highlights der nächsten zwölf Monate im Fokus

Genau wie es bereits beim im vergangenen Monat abgehaltenen „Xbox & Bethesda Games Showcase“ der Fall war, wird sich auch der Gamescom 2022-Auftritt von Microsoft und Bethesda Softworks um die Titel drehen, die in den kommenden zwölf Monaten veröffentlicht werden sollen. „Wir sind zurück auf dem Gamescom-Show-Floor. Dieses Jahr zelebrieren wir vor allem eins: Euch – unsere Community. Lasst uns gemeinsam feiern, während wir euch kleine Updates zu unseren aktuellen Games präsentieren“, heißt es in der heutigen Ankündigung.

Mit der Zusage befinden sich Microsoft und Bethesda Softworks in dieser Woche übrigens in prominenter Gesellschaft. So bestätigten in den letzten Tagen auch Bandai Namco Entertainment, 505 Games und der auf Indie-Produktionen spezialisierte Publisher Team 17 ihre Teilnahme an der Gamescom 2022. Ebenfalls mit von der Partie ist der Publisher THQ Nordic, dessen deutschsprachige Niederlassung kürzlich verlauten ließ, dass die Absage von Größen wie Sony Interactive Entertainment oder Nintendo nicht weiter ins Gewicht fallen wird.

Die Gamescom 2022 findet vom 24. bis zum 28. August 2022 statt. Weitere Details zu den Tickets und den Preisen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wir sind zurück auf dem @gamescom show floor!

Dieses Jahr zelebrieren wir vor allem eins: EUCH – UNSERE COMMUNITY. Lasst uns gemeinsam feiern, während wir euch kleine Updates zu unseren aktuellen Games präsentieren! Wir können es kaum erwarten, euch alle in Köln zu sehen! pic.twitter.com/LTJ8cUcIt0 — Xbox DACH (@XboxDACH) July 7, 2022

