Inscryption: Launch für PS4 und PS5 bestätigt

Der Publisher Devolver Digital und der Entwickler Daniel Mullins Games werden das kartenbasierte Roguelike-Spiel „Inscryption“ für PS5 und PS4 veröffentlichen, wie heute auf dem PlayStation Blog bekanntgegeben wurde. Unklar ist allerdings, wann der Launch erfolgen soll.

Besondere PlayStation-Features

„Inscryption“ ist ein kartenbasiertes Spiel, bei dem die Spieler in einer abgelegenen Hütte Spiele gegen einen Fremden namens Leshy gewinnen müssen. Mit der Zeit werden immer mehr sprechende Karten entdeckt und man untersucht verschiedene Teile des Raums, um zu entkommen. Dabei opfert man als Spieler nicht nur Karten für mächtigere Spielzüge, sondern schaltet auch neuere Karten frei, die einen Vorteil verschaffen können.

Auf den PlayStation-Konsolen bietet „Inscryption“ exklusive Funktionen. Der Ton der Stoat-Karte ist zum Beispiel über die Lautsprecher des Controllers zu hören. Und dessen Beleuchtung ändert sich, um das Innere der Kabine widerzuspiegeln. Auf dem DualSense-System der PS5 wiederum wird haptisches Feedback unterstützt.

Die PC-Version von „Inscryption“ konnte im vergangenen Jahr ordentliche Wertungen einfahren und kam auf einem Metascore von 85. Der User-Score landete bei einer 8,7.

Everyeye schrieb damals zum Beispiel: „Inscryption ist ein verdammt unterhaltsames Kartenspiel: ein Schurkenstück, ein Rätselspiel und eine Geschichte mit Horrorflair. Und all das reicht kaum aus, um zu beschreiben, was alles in allem nur die ersten Stunden der Erfahrung sind.“ Weitere Fazits dieser Art sind hier zusammengefasst.

„Inscryption“ ist derzeit für PC erhältlich und wurde bis zum 12. Januar 2022 über eine Million Mal verkauft. Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer zur Ankündigung der Konsolenversion anschauen:

