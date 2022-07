Yu-Gi-Oh!: Schöpfer Kazuki Takahashi im Alter von 60 Jahren verstorben

Mit seiner Manga-Reihe „Yu-Gi-Oh!“ eroberte Autor und Zeichner Kazuki Takahashi die Herzen von Millionen Fans weltweit. Nun ist der Schöpfer des erfolgreichen Franchise im Alter von 60 Jahren verstorben. Der japanische TV-Sender NHK berichtete heute, die Leiche des Mangaka sei vor der Küste der Stadt Nago auf der Insel Okinawa entdeckt worden.

Gestern habe die Küstenwache den leblosen Körper mit einer Schnorchelausrüstung gefunden und heute seine Identität bestätigt. Derzeit untersuchen die Beamten der Küstenwache in Zusammenarbeit mit der Polizei die genauen Todesumstände sowie die Todesursache.

Kazuki Takahashi arbeitete an diversen Yu-Gi-Oh!-Projekten mit

Kazuki Takahashi (echter Name Kazuo Takahashi) wurde am 4. Oktober 1961 in Tokio geboren und entwickelte bereits in jungen Jahren ein großes Interesse an Anime-Serien. Da er als Kind oft krank wurde, verbrachte er viel Zeit vor dem Fernseher und verfolgte unter anderem die Abenteuer des Superhelden Ultraman. Als er die High-School besuchte, entschied er sich dazu, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und nahm er an Manga-Wettbewerben teil.

Zunächst arbeitete er für verschiedene Verlage und zwischenzeitlich sogar eine Games-Firma, doch sein großer Wunsch war es, einen eigenen Manga zu zeichnen. 1990 reichte er beim Weekly Shonen Jump-Magazin des Shueisha-Verlags („Dragon Ball“) umfangreiche Skizzen ein, allerdings wurde seine Arbeit abgelehnt. Glücklicherweise blieb Takahashi weiterhin am Ball und veröffentlichte noch im selben Jahr mit „Tokio no Taka“ sein erstes Werk.

Der große Durchbruch war ihm da jedoch noch nicht vergönnt. Letztendlich kam dieser mit dem Start seiner berühmtesten Schöpfung: Am 30. September 1996 erschien das erste „Yu-Gi-Oh!“-Kapitel in der Weekly Shonen Jump und was dann folgte, ist, wie es so schön heißt, Geschichte. Die Reihe entwickelte sich zu einem immensen Erfolg, ehe sie am 8. März 2004 abgeschlossen wurde. Insgesamt umfasst die Geschichte rund um den jungen Yugi Muto, der ein magisches ägyptisches Artefakt, das Milleniumspuzzle, um den Hals trägt, 343 Kapitel. Bis heute verkaufte sich der „Yu-Gi-Oh!“-Manga weltweit über 40 Millionen Mal.

Die Manga-Serie legte den Grundstein für ein gewaltiges Multimedia-Franchise, das bis heute Umsätze in Höhe von mehr als 17 Milliarden US-Dollar erwirtschaften konnte. Neben verschiedenen Manga-Reihen brachte die Marke ebenfalls sieben Anime-Serien sowie drei Anime-Kinofilme hervor. Zudem erschienen verschiedene Videospiele zur IP; das letzte Game zum Franchise wurde im Januar 2022 in Form von „Yu-Gi-Oh! Master Duel“ veröffentlicht. Der kommerziell erfolgreichste Ableger der Marke ist indes zweifelsohne das „Yu-Gi-Oh!“-Kartenspiel, das vom Manga-Original „Duel Monsters“ inspiriert wurde.

Obwohl der „Yu-Gi-Oh!“-Manga vor über 18 Jahren beendet wurde, blieb Kazuki Takahashi seiner Schöpfung treu. Er überwachte verschiedene Projekte des Franchise, beispielsweise die ersten drei Anime-Serien und zuletzt vor allem den jüngsten Anime-Kinofilm „Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions“. Darüber hinaus kreierte er einige der bekanntesten Monster des Franchise und erschuf die Protagonisten der ersten vier Anime-Serien.

Im Juli 2015 wurde Kazuki Takahashi mit dem Inkpot Award von der Comic Con International geehrt. Mit diesem Preis werden jene Personen ausgezeichnet, die herausragende Beiträge zu Comics, Science-Fiction und Fantasy, Animation, Film, Fernsehen und Fandom geleistet haben. Takahashis letztes Werk wurde mit „Secret Reverse“, einem Manga rund um die Marvel-Superhelden Spider-Man und Iron Man, vor zwei Wochen veröffentlicht.

Ruhe in Frieden, Takahashi-sensei.

