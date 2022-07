God of War Ragnarök: Collector’s Edition kommt mit Steelbook, aber ohne Disc

„God of War: Ragnarök“ kommt und zwar doch noch in diesem Jahr. In den letzten Tagen kursierten wieder einmal jede Menge Gerüchte über eine erneute Verschiebung des Titels im Netz. Doch Sony und die Entwickler von Santa Monica Studio hatten ein Einsehen und gaben den Releasetermin kürzlich bekannt. Am 9. November 2022 geht die Reise von Kratos und Atreus weiter.

Die Spieler können bei dem kommenden Action-Kracher übrigens aus verschiedenen Editionen wählen. Unter anderem gibt es eine Digital-Deluxe-, eine Collector’s oder die Jötnar Edition. Die beiden teuersten Ausgaben kommen dabei mit einem exklusiven Steelbook, dafür jedoch ohne Game Disc.

„Sammler wollen Discs in ihren Steelbooks“

Die Spieler reagieren auf die Nachricht der fehlenden Spiele-Discs gespalten. Einige verteidigen dies damit, dass das Spiel auch mit Disc sowieso komplett auf der Konsole installiert wird. Zudem gebe es Spieler, die gar kein Laufwerk besitzen. Ein physisches Spiel sei sowieso nur ein digitales Spiel, das einen physischen Schlüssel (die Disc) benötigt, meinen andere.

Weitere Spieler sind verärgert darüber, dass man bei den teuersten Versionen von „God of War: Ragnarök“ zwar ein Steelbook erhält, darin jedoch keine Blu-ray aufbewahren kann. „Sammler wollen Discs in ihren Steelbooks“, heißt es etwa in einem Beitrag auf Reddit. „Sollte eine Collector’s Edition nicht eine echte Kopie des Spiels enthalten?“ fragt ein anderer Nutzer auf Twitter.

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass Spieler bei teuren Versionen von Games auf die Disc verzichten müssen. Auch bei „Horizon Forbidden West“, das im Februar 2022 erschienen ist, gab es zwei teure Editionen mit Steelbook, aber ohne Silberscheibe. Ubisoft machte im Jahr 2020 Schlagzeilen, als man ankündigte, dass den Collector’s Editions von „Assassin’s Creed: Valhalla“, „Far Cry 6“ und „Watch Dogs: Legion“ für Xbox in Großbritannien keine Discs beiliegen würden.

