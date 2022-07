Ravenswatch: Düsterer Roguelike-Titel für PS5, XSX und PC angekündigt

Der Roguelike-Actiontitel "Ravenswatch" wurde mit einem ersten Trailer für die Konsolen und den PC angekündigt. Die Spieler werden in die Dark Fantasy-Welt von Reverie reisen.

Der Publisher Nacon und das zuständige Entwicklerstudio Passtech Games haben das Roguelike-Actionspiel „Ravenswatch“ offiziell für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC angekündigt. Eine Early Access-Version soll im nächsten Jahr für den PC veröffentlicht werden.

Inspiriert von dunkler Folklore

Die Spieler werden mit „Ravenswatch“ ein Roguelike in Top-Down-Ansicht geboten bekommen, das intensives Echtzeitkämpfe mit tiefgreifenden Spielmechaniken und einer hohen Wiederspielbarkeit verbinden wird. Das neue Abenteuer der „Curse of the Dead Gods“-Entwickler kann sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spielern gespielt werden.

In Reverie treiben die Albträume ihr Unwesen und korrumpieren alles, was ihren Weg kreuzt. Deshalb müsst ihr eure Fähigkeiten meisten und die Stärke finden, um die Albtraumkreaturen zu besiegen. Heldenfähigkeiten, die von Charakteren aus Folklore und Legenden inspiriert wurden, werden auf eurer Reise behilflich sein. All die düsteren Geschichten haben diese Dark Fantasy-Welt erschaffen.

Durch das dynamische Gameplay wird man stets schauen müssen, ob der eigene Build stark genug ist, um den nächsten Boss zu besiegen. Durch zahlreiche Runs, mehrere Helden und zahlreiche Upgrades sowie Gegenstände kann man „Ravenswatch“ immer wieder spielen, wobei die Karte stets zufallsgeneriert wird.

Einen ersten Eindruck von „Ravenswatch“ kann man bei Interesse durch den Ankündigungstrailer erhalten. Sobald die Entwickler weitere Informationen mitteilen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Weitere Meldungen zu Ravenswatch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren