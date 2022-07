Crystal Dynamics: Könnten Gex und Legacy of Kain zurückkehren?

Bei Crystal Dynamics gibt es in diesen Tagen einiges zu feiern: Das Studio kann auf 30 Jahre Spieleentwicklung zurückblicken. Zur Feier des Jubiläums wurde ein neues Titelbild veröffentlicht. Darauf zu sehen sind drei Schatten, die die Gerüchteküche jedoch ordentlich brodeln lassen.

Cystal Dynamics feiert mit „Tomb Raider“, „Gex“ und „Legacy of Kain“

Crystal Dynamics war zuletzt vor allem wegen dem Aufkauf durch die schwedische Embracer Group in den Schlagzeilen. Die Gruppe übernahm Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal von Square Enix zu einem Preis von 300 Millionen US-Dollar. Damit fanden auch einige Marken einen neuen Besitzer, wie etwa „Tomb Raider“, „Deus Ex“ oder „Legacy of Kain“.

Bei einigen IPs von Crystal Dynamics warten die Fans schon seit Jahren auf ein Wiedersehen. Und ausgerechnet das Jubiläum des Studios schürt nun neue Gerüchte. Die Entwickler haben zum Geburtstag des Unternehmens ein neues Titelbild veröffentlicht. Darauf prangt „30 Jahre Cystal Dynamics“. Darüber sind drei Schatten zu sehen, die für die Fans des Studios jedoch leicht zu entziffern sein sollten: In der Mitte befindet sich Lara Croft aus „Tomb Raider“, links von ihr ist Raziel aus „Legacy of Kain“ zu sehen und auf der rechten Seite steht der freche Gecko aus „Gex“.

„Vielen Dank an alle, die unsere Spiele über die Jahre hinweg genossen haben – von den popkulturellen Eskapaden von Gex über die legendären Quests von Raziel und Kain bis hin zu den weltumspannenden Abenteuern von Lara Croft. Wir sind dankbar, dass wir uns mit euch auf diese Reise begeben haben und freuen uns auf all die spannenden Abenteuer, die wir in Zukunft gemeinsam erleben werden“, heißt es dazu in einem Tweet des Studios.

Die Erwähnung der beliebten Marken ist noch keine Bestätigung, aber es ist ein kleiner Lebenshauch für Serien, die bereits seit Jahren in der Versenkung verschwunden sind. Und zumindest zu dem Plattformer „Gex“ gibt es etwas handfestere Hinweise: Noch vor dem Verkauf von Crystal Dynamics hatte Square Enix zwei Markeneinträge vornehmen lassen – den jüngsten davon erst im Februar 2022.

Quelle: GameSpot, PlayStationLifeStyle

