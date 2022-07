It Takes Two: Entwickler verkünden den nächsten Verkaufsmeilenstein

It Takes Two:

Das kooperative Abenteuer "It Takes Two" hat den nächsten Verkaufsmeilenstein erreicht. Die Hazelight Studios feiern den großen Erfolg mit einer weiteren Nachricht.

Electronic Arts und die Hazelight Studios hatten im letzten Jahr das kooperative Abenteuer „It Takes Two“ für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Und das Abenteuer, das unter der Leitung des Creative Directors Josef Fares entstanden ist, konnte sowohl Kritiker als auch Spieler überzeugen und sich mehrfach als Spiel des Jahres auszeichnen.

Ein voller Erfolg

Auch an der Verkaufsfront konnte sich „It Takes Two“ beweisen und einen weiteren Meilenstein erreichen. Wie die Hazelight Studios mitgeteilt haben, wurde die Marke von sieben Millionen verkauften Einheiten geknackt. Damit hat man auch den Bestwert des vorherigen Titels „A Way Out“ beinahe verdoppelt.

Mit „It Takes Two“ haben die Spieler ein packendes Abenteuer geboten bekommen, in dem sich ein Elternpaar einer großen Herausforderung stellen muss. Das Paar, das über eine Scheidung nachdenkt, wird in kleine Puppen verwandelt und versucht alles, um wieder in die Körper zurückzukehren. Dafür müssen sie jedoch in den abstrusesten Situationen zusammenarbeiten.

Die Entwickler haben die Spieler einmal mehr mit einer Vielzahl an Spielmechaniken versorgt, sodass „It Takes Two“ enorm viel Abwechslung bietet. Von Jump ’n‘ Run- über Shooter- bis hin zu Rätselpassagen werden immer wieder neue Erfahrungen geboten.

„It Takes Two“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel erhältlich.

Over 7 MILLION sold!! 😳

Here’s Cody (@theBaldeDrama) and Cutie ”celebrating” the latest amazing milestone for #ItTakesTwo 🥳 pic.twitter.com/Lk1abLMJQj — Hazelight Studios (@HazelightGames) July 8, 2022

