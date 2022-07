PlayStation Plus: So könnt ihr zwischen Essential, Extra & Premium upgraden und downgraden

Nachdem das neue PlayStation Plus bereits in anderen Teilen der Welt erhältlich war, ist der überarbeitete Abo-Service inzwischen auch bei uns in Deutschland angekommen. Anders als noch in der alten Variante unterteilt sich das Angebot nun in drei Stufen (Essential, Extra, Premium), zwischen denen ihr auswählen könnt. Doch was müsst ihr tun, um zwischen diesen Versionen zu wechseln? Wir verraten es euch!

Das neue PlayStation Plus: Upgrade ist einfach, Downgrade eher weniger

Falls ihr PlayStation Plus Essential oder PlayStation Plus Extra besitzen solltet, könnt ihr jederzeit auf eine höhere Stufe upgraden. Dazu könnt ihr einfach ins Menü des Abo-Service gehen und müsst dort nur noch auf den entsprechenden Button klicken. Hierfür müsst ihr übrigens nicht den Vollpreis bezahlen. Stattdessen wird lediglich eine anteilige Gebühr fällig, um eure Zahlungen für den Rest eures Mitgliedschaftszeitraums sofort an die neue Stufe anzugleichen.

Falls ihr eure aktuelle Abo-Stufe allerdings herabstufen möchtet, läuft es ein bisschen anders ab. Zunächst müsst ihr euch hierfür anmelden und auf den Menüpunkt Kontoeinstellungen zugreifen. Wählt anschließend „Abonnements“ aus, um eure derzeitige Mitgliedschaft zu verwalten. Pünktlich zum nächsten Zahlungstermin wird eure Mitgliedschaft auf die von euch gewählte niedrigere Stufe, also Essential oder Extra, herabgesetzt. Achtung: Wenn ihr euch für ein Downgrade entscheidet, verliert ihr Zugriff auf die Vorteile der höheren Stufe, etwa den Spielekatalog (Extra) oder den Klassikerkatalog (Premium)!

Zusammengefasst bedeutet das für euch, dass ihr jederzeit auf eine höhere PlayStation Plus-Stufe upgraden könnt. Ihr zahlt für den verbleibenden Zeitraum natürlich mehr Geld, allerdings funktioniert dies relativ unkompliziert. Ein Downgrade auf eine niedrigere Abo-Stufe ist derweil nicht unmittelbar möglich, denn euer aktueller Mitgliedschaftszeitraum muss zunächst auslaufen. Deshalb solltet ihr euch im Vorfeld gut überlegen, welches PlayStation Plus-Angebot für euch am sinnvollsten ist. Einen Überblick über die Inhalte von PlayStation Plus Essential, Extra und Premium findet ihr hier.

