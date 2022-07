PS4 & PS5: Neuerscheinungen der Woche

In der kommenden Woche erscheinen natürlich erneut mehrere neue Games für PS4 und PS5 im Handel. Verglichen mit der Vorwoche sinkt die Zahl der Neuveröffentlichungen leicht von sechs auf fünf. Auf welche Spiele ihr euch genau freuen dürft, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Krut: The Mythic Wings (PS4, PS5)

Release: 12. Juli 2022

Mit „Krut: The Mythic Wings“ buhlt eine Film-Adaption um eure Gunst, denn das Spiel basiert auf dem thailändischen CGI-Animationsfilm „Krut: The Himmaphan Warriors“ aus dem Jahr 2018. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines schwer verwundeten Kriegers, der auf einer geheimnisvollen und magischen Insel wiederfindet, wo er auf eine mysteriöse Person trifft. Diese vertraut ihm die mythischen Flügel an, die einst vor einem gewaltigen Krieg die Wende brachten. Nun müsst ihr dies in der von südostasiatischen Mythen inspirierten Story erneut schaffen, denn die Armee der Oger hat dem Land der Garuda den Krieg erklärt.

Spielerisch erwartet euch hier ein Mix aus schneller Hack-and-Slay-Sidescroller-Action und einigen Plattformer-Abschnitten. Eure Fähigkeiten dürft ihr in sechs herausfordernden Arealen unter Beweis stellen. Glücklicherweise erlernt euer tapferer Krieger im Laufe seines Abenteuers einige neue Tricks in Form besonderen Techniken und Kombo-Sets. Zudem sollen drei Schwierigkeitsgrade sowohl Gelegenheits- als auch Hardcore-Spieler abholen.

Time on Frog Island (PS4, PS5)

Release: 12. Juli 2022

Fans von niedlichen Indie-Adventures sollten derweil einen Blick auf „Time on Frog Island“ werfen. Darin erleidet eure Spielfigur während eines gewaltiges Sturms Schiffbruch und kommt am Strand einer euch unbekannten Insel wieder zu sich. Bewohnt wird das Eiland zu eurer großen Verwunderung von lauter Fröschen. Anschließend erkundet ihr die Insel, unterhaltet euch mit allerlei illustren Charakteren, sucht nach Schätzen und löst diverse Rätsel.

Die Spielwelt ist frei begehbar und ihr könnt sie ganz in eurem eigenen Tempo erkunden. Euer Ziel ist natürlich klar: Die Reparatur des Schiffs, um wieder nach Hause zu kommen. Um das schaffen zu können, müsst ihr allerdings auch den Einheimischen bei ihren Problemen lösen. Im Gegenzug lernt ihr so einige nützliche Tricks, die euch bei der Erkundung des Eilands helfen. Eine wichtige Rolle spielt zudem der Tauschhandel, bei dem ihr euch besonders geschickt anstellen solltet.

Escape Academy (PS4, PS5)

Release: 14. Juli 2022

Bei „Escape Academy“ ist der Name gewissermaßen Programm, denn darin ist es eure Aufgabe, euch aus verschiedenen Escape Rooms zu befreien. Damit das für Fans dieser Aktivität auch eine ordentliche Herausforderung bietet, holten sich die Entwickler Hilfe von Experten, die ebenfalls reale Escape Rooms entwerfen.

Dabei steht es euch frei, ob ihr die Story des Spiels alleine oder im Koop-Modus zusammen mit einem Mitspieler durchspielen wollt. Das funktioniert klassisch in einem lokalen Splitscreen-Modus und alternativ online. Erkundet den Campus der Akademie und lüftet die Geheimnisse dieses Ortes!

Mothmen 1966 (PS4)

Release: 14. Juli 2022

In „Mothmen 1966“ kollidieren Games-Grafiken der 1980er mit den Geschichten von Groschenromanen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts miteinander. Die Story dreht sich um verschiedene Personen, unter anderem ein junges Pärchen, die in eine schreckliche Verschwörung verwickelt werden. Am Rande der Wirklichkeit treffen sie auf alptraumhafte Geschöpfe und geheimnisvolle Männer in Schwarz.

Die Macher des Titels möchten euch vor allem mit der düsteren, verzweigten Geschichte des Games in ihren Bann ziehen. Dank des „Choose Your Own Adventure“-Stils des Spiels dürft ihr übrigens selbst entscheiden, was das Schicksal für die Charaktere bereit hält. Außerdem wollen einige knackige Rätsel gelöst werden.

DC League of Super-Pets: Die Abenteuer von Krypto und Ace (PS4)

Release: 15. Juli 2022

Pünktlich zum immer näher rückenden Start des Animationsfilms „DC League of Super-Pets“ bringt Bandai Namco ein passendes Videospiel in den Handel. Wie der Titel des Games bereits verrät, übernehmt ihr die Kontrolle über Supermans Hund Krypto und Batmans Hund Ace, um in Metropolis für Ordnung zu sorgen. Superschurke Lex Luthor hat es nämlich auf die Streuner der Stadt abgesehen und die beiden Superhunde müssen sie natürlich beschützen!

Ihr durchstreift also Metropolis und müsst derweil allerlei Hindernissen ausweichen sowie gefährliche LexBots zu Altmetall verarbeiten. Damit euch nicht langweilig wird, dürft ihr zwischen beiden Charakteren auch fleißig wechseln, um so für zusätzliche Abwechslung während der Missionen zu sorgen. Wenn ihr Tiere erfolgreich retten und im Tierheim wieder aufpeppeln konntet, winken des Weiteren nützliche Belohnungen auf eure Super-Hunde.

