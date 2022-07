Genshin Impact: Drei kontroverse Sumeru-Charaktere vorgestellt

Die Entwickler von miHoYo stimmen die Spieler von „Genshin Impact“ bereits auf die nächsten kommenden Inhalte für das Action-Rollenspiel ein. Über Twitter wurden nun unverhofft drei neue Charaktere vorgestellt, die mit der nächsten Region Sumeru ins Spiel kommen werden. Die neuen Figuren kommen aber nicht bei allen Spielern gut an.

Entwickler stellen Tighnari, Collei und Dori vor

Ganz unverhofft veröffentlichten die Entwickler von „Genshin Impact“ nun über Twitter die Artworks dreier neuer Charaktere. Diese werden mit der neuen Region Sumeru ins Spiel kommen, die mit Update 3.0 veröffentlicht wird. Mit dem neuen Schauplatz wird auch das siebte und bisher letzte Element Dendro spielbar.

Zu den kommenden neuen Charakteren gibt es schon seit einiger Zeit Gerüchte und vereinzelte Leaks. Diese sorgten bereits kürzlich für Diskussionen in der Community. Denn Sumeru könnte von mittelalterlichen Kulturen des Nahen Ostens und Südasiens inspiriert worden sein. Der Name Sumeru könnte auch von Sumer abgeleitet sein, der frühesten bekannten Zivilisation in Mesopotamien. Die bisher geleakten Charaktere aus der neuen Region hatten jedoch alle eine sehr helle Hautfarbe.

Bisher gibt es in „Genshin Impact“ nur zwei Charaktere, die einen etwas dunkleren Hautton haben: Kaeya und Xinyan. Die drei nun vorgestellten Figuren, Tighnari, Collei und Dori, haben alle eine besonders helle Haut. Darauf weisen auch einige Kommentare auf Twitter hin. „Warum habt ihr Leute solche Angst vor Melanin?“ fragt etwa ein Nutzer. „Die Entwickler sagten, es sei nicht das finale Design, warum ist sie trotzdem so weiß?“, fragt ein anderer unter dem Beitrag zu Dori.

Wann Update 3.0 mit Sumeru erscheint, ist derzeit noch nicht klar. Am 13. Juli erscheint der neue Patch 2.8 mit verschiedenen Sommerevents und dem neuen Charakter Shikanoin Heizou. Zudem erhält der beliebte Anemo-Samurai Kaedehara Kazuha einen Rerun.

