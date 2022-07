Genshin Impact: Fatui Harbingers enthüllt – Entwickler veröffentlichen neues Video

Die Entwickler von „Genshin Impact“ veröffentlichen heute eine Neuigkeit nach der anderen. Heute Morgen erst wurden drei ganz neue Charaktere aus der kommenden Region Sumeru vorgestellt.

Nun hat das chinesische Studio ganz unverhofft ein neues Video veröffentlich. Damit werden offiziell die weiteren Mitglieder der „Fatui Harbingers“, auf Deutsch die „Elf der Fatui“, vorgestellt. Spieler, die die Hauptkampagne von Inazuma noch nicht durchgespielt haben, sollten sich jedoch vor Spoilern in Acht nehmen.

Bisher waren Signora, Tartaglia, Scaramouche und Dottore bekannt

Bei den Fatui in „Genshin Impact“ handelt es sich um Diplomaten aus dem eisigen Snezhnaya. Sie unterstehen der Zarin, der Tsaritsa, deren Name jedoch noch nicht bekannt ist. Bei den Fatui handelt es sich um eine der gegnerischen Fraktionen im Spiel. Die Fatui Harbingers, oder die „Elf der Fatui“, stellen die Anführer der Fraktion dar, die direkt der Zarin unterstehen.

Bisher waren den Spielern die Fatui-Anführer Signora, Tartaglia, Scaramouche und Dottore bekannt. Auf Signora treffen die Spieler das erste Mal in Mondstadt. Tartaglia, Codename „Childe“ oder „der Graf“, spielt eine große Rolle in der Kampagne von Liyue. Childe ist bislang der einzige Fatuus, der in „Genshin Impact“ spielbar ist. Auch Scaramouche treffen die Reisenden während der Kampagne. Es wird gemunkelt, dass „der Barde“ einer der nächsten spielbaren Fatui-Anführer wird. Ein weiterer Fatuus, Il Dottore, taucht im Manga zum Spiel auf.

In dem kürzlich veröffentlichten Video sind nun zum ersten Mal auch die anderen Anführer der Fatui zu sehen. Auch wenn diese in dem Clip in prachtvollen Wintermänteln zu ihrem Treffen erscheinen, lassen sich bereits die unterschiedlichen Designs der Charaktere erahnen. Neben Signora, Tartaglia, Scaramouche und Dottore kennen die Spieler nun auch Pierro, dessen halbes Gesicht von einer Maske verdeckt wird, den älteren Pulcinella, den reichen Pantalone und Capitano, dessen Gesicht von einem Helm geschützt wird. Dazu kommen Sandrone, die von einem größeren, unbekannten Charakter getragen wird, die aufbrausende Arlecchino sowie Columbina, die das Treffen der Fatui mit ihrem Gesang untermalt.

