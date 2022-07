Red Dead Redemption 2: Arbeiten am PS5- und Xbox Series X/S-Upgrade pausiert?

In den vergangenen Monaten wurden die Entwickler von Rockstar Games immer wieder mit einem möglichen PlayStation 5- beziehungsweise Xbox Series X/S-Upgrade zu „Red Dead Redemption 2“ und Remastern zu „Red Dead Redemption“ und „GTA 4“ in Verbindung gebracht.

Für neuen Gesprächsstoff zu diesem Thema sorgte zuletzt der Industrie-Insider „Tez2“, der mit seinen Informationen zu Projekten aus dem Hause Rockstar Games in der Vergangenheit meist richtig lag. Wie „Tez2“ kürzlich berichtete, sollen sich die Verantwortlichen von Rockstar Games dazu entschlossen haben, die Remaster an „Red Dead Redemption“ beziehungsweise „GTA 4“ einzustellen, um sich voll und ganz auf die Entwicklung von „GTA 6“ konzentrieren zu können.

Wie „Tez2“ im Resetera-Forum andeutete, könnte „GTA 6“ dazu führen, dass auch die geplanten PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Upgrades zu „Red Dead Redemption 2“ noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Komplett vom Tisch sind die Upgrades demnach wohl nicht. Stattdessen weist „Tez2“ lediglich darauf hin, dass wir auf absehbare Zeit weder mit den New-Generation-Upgrades zu „Red Dead Redemption 2“ noch mit dem erweiterten Rockstar-Editor, der in der Vergangenheit immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte, rechnen sollten. Den Informationen des Insiders zufolge liegen beiden Projekte derzeit auf Eis.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass „Tez2“ vor wenigen Tagen noch versicherte, dass das PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Upgrade zu „Red Dead Redemption 2“ definitiv noch erscheinen wird. Selbiges könnte unter Umständen für die Remaster zu „Red Dead Redemption“ und „GTA 4“ gelten. Wie die Kollegen von Kotaku kürzlich unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen berichteten, wurden die Arbeiten an den Neuauflagen lediglich zugunsten von „GTA 6“ pausiert und sollen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.

Die Verantwortlichen von Take-Two Interactive beziehungsweise Rockstar Games wollten sich zu den Gerüchten der vergangenen Tage bisher nicht äußern.

