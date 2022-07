Ubisoft: Entfernt Assassin’s Creed Liberation HD komplett von Steam

Anfang des Monats hat Ubisoft eine Liste mit Spielen veröffentlicht, deren Onlinefunktionen eingestellt werden. Das Studio hatte angekündigt, die Mehrspielermodi von zahlreichen älteren Titeln ab dem 1. September 2022 abzuschalten. Kontrovers wurde die Nachricht aufgenommen, dass dadurch bei manchen Spielen auch der Zugriff auf DLCs wegfällt.

Assassin’s-Creed-Titel auch für Käufer nicht mehr spielbar?

Nutzer von „Assassin’s Creed: Liberation HD“ auf Steam scheint es nun aber besonders hart zu treffen. Das Spiel wurde auf Valves Plattform aus dem Verkauf genommen und kann somit ab jetzt nicht mehr erworben werden. Darüber hinaus ist auf der Store-Seite des Spiels der Hinweis zu lesen, dass „dieser Titel nach dem 1. September 2022 nicht mehr zugänglich sein wird“.

Wie es scheint, werden damit auch die Käufer von „Assassin’s Creed: Liberation HD“ ab September von ihrem erworbenen Spiel ausgeschlossen. Die Nutzer nahmen die Nachricht nicht gut auf und ließen ihrem Frust in den Steam-Bewertungen freien Lauf. „Ubisoft hat dieses Spiel von Steam gestrichen und hinzugefügt, dass es ab dem 1. September 2022 nicht mehr zugänglich sein wird. Ich habe also im Grunde einen digitalen Briefbeschwerer gekauft. Danke Ubi“, schreibt ein Nutzer. „Ubisoft beraubt die Leute buchstäblich“, schreibt ein weiterer Spieler in den Bewertungen. „Wenn sie nicht wollen, dass wir Zugang zu dem haben, wofür wir bezahlt haben, sollten sie uns das Geld zurückgeben“.

Ob dieser Schritt Ubisofts auch Auswirkungen auf die Konsolenversionen von „Assassin’s Creed: Liberation HD“ hat, ist bisher nicht bekannt. Allerdings stand in der Ankündigung zur Abschaltung der Dienste bislang auch nur, dass das Spiel auf dem PC seine Onlinefunktionen und den Zugriff auf DLCs verliert. Von der kompletten Entfernung auf Steam war bislang nicht die Rede.

Mehr zum Thema:

Dies ist nicht die einzige Kontroverse, die es in den letzten Tagen zu digitalen Medien gab. Anfang des Monats wurde bekannt, dass Sony zuvor gekaufte Inhalte von Studio Canal aus den Kundenbibliotheken entfernt. Darüber hinaus sorgten die kürzlich angekündigten Editionen von „God of War: Ragnarök“ für Diskussionen. Die beiden teuersten Versionen des Spiels enthalten zwar ein exklusives Steelbook, jedoch nur einen digitalen Code zum Download. Eine Disk ist bei diesen Editionen nicht enthalten.

