Elden Ring: Durchspielen einmal anders – Mit einem Klavier?!

In den vergangenen Jahren war die Soulsborne-Community immer wieder für kuriose Herausforderungen zu haben, die sie sich selbst stellte und anschließend umsetzte. Neu dürfte der Versuch sein, "Elden Ring" mit einem Klavier durchzuspielen.

Mit „Elden Ring“ veröffentlichten die Entwickler von From Software Anfang des Jahres ihr neuestes Rollenspiel, das sich genau wie „Dark Souls“ oder „Bloodborne“ unter anderem durch seinen hohen Schwierigkeitsgrad definiert.

Nachdem die Soulsborne-Community in der Vergangenheit immer wieder für reichlich kuriose Einfälle zu haben war und beispielsweise „Dark Souls“-Titel mit einem selbst gebauten Bananen-Controller oder einer „Guitar Hero“-Gitarre durchspielte, war es im Prinzip lediglich eine Frage der Zeit, bis es auch in „Elden Ring“ zu ähnlichen Konzepten kommen würde.

Der Youtube-Nutzer und Streamer „Omunchkin“ entschloss sich kurzerhand dazu, ein Klavier in einen Controller umzufunktionieren und „Elden Ring“ mit diesem in Angriff zu nehmen.

Streamer stellt sein Konzept vor

In einem mehr als 30 Minuten langen Video, das wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben, stellt der Streamer sein Konzept zunächst vor und zeigt euch, wie das Klavier als Controller funktioniert. Anschließend gibt es eine Zusammenfassung seines Durchlaufs und der Kämpfe gegen die verschiedenen Bosse, die sich ihm in der Welt von „Elden Ring“ entgegenstellen. Nur so viel vorweg: Ganz rund läuft das Vorhaben des Streamers aufgrund der ungewöhnlichen Controller-Wahl nicht.

„Elden Ring“ wurde im Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und gehört nicht nur zu den kommerziell erfolgreichsten Spielen des Jahres. Darüber hinaus entpuppte sich der neueste Fantasy-Hit aus dem Hause From Software für viele Spieler, die mehrere Durchläufe wagen und alle Geheimnisse finden möchten, zu einem regelrechten Zeitfresser, der in vereinzelten Fällen sogar dazu führte, dass Spieler und Spielerinnen die maximale Spielzeit von 999 Stunden erreichten.

Aufgrund des kommerziellen Erfolges von „Elden Ring“ hielt sich in den vergangenen Wochen recht hartnäckig das Gerücht, dass die Entwickler von From Software bereits an einer umfangreichen Erweiterung arbeiten könnten. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

