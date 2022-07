Way of the Hunter: THQ Nordic präsentiert die Tierarten der Europa-Karte

Way of the Hunter:

Die Jagdsimulation "Way of the Hunter" hat einen neuen Trailer erhalten. Dieses Mal stehen die europäischen Tierarten im Fokus.

"Way of the Hunter" kommt nächsten Monat für PS5.

Nachdem Ende Juni die Tierarten der Nordamerika-Map vorgestellt wurden, sind jetzt die europäischen Wildtiere dran. Ihr könnt in der neuen Jagdsimulation nämlich entscheiden, ob ihr im Pazifischen Nordwesten oder in Transsilvanien auf die Pirsch geht.

Wölfe, Dachse, Rehe und mehr

Falls ihr euch für das letztgenannte Gebiet entscheidet, trefft ihr auf folgende Tierarten:

Rothirsch

Rotfuchs

Mufflon

Wolf

Gams

Europäischer Dachs

Damhirsch

Feldhase

Reh

Wildschwein

Graugans

Das macht zusammen elf exotische Tierarten, auf die ihr in der rumänischen Landschaft treffen könnt. Ob das die Gesamtanzahl ist, bleibt offen. Die Umgebung selbst besteht aus Bergen, tiefen Wäldern und weitflächigen Graslandschaften. Es handelt sich um ein historisches Gebiet, das vor allem wegen der Legende von Graf Dracula bekannt ist. Genau wie der Pazifische Nordwesten ist diese Karte 144 km² groß.

Egal für welche Spielwelt ihr euch entscheidet: Die realistischen Landschaften lassen sich völlig frei erkunden. Allerdings ist auch eine Kampagne enthalten, in der ihr vorgegebenen Aufgaben nachgehen müsst. Zudem könnt ihr entweder alleine oder im Koop-Modus gemeinsam mit Freunden spielen.

Im Vordergrund soll stets ein authentisches Jagderlebnis stehen. Nicht nur die visuelle Darstellung, sondern auch die anspruchsvolle Waffenphysik wird dafür sorgen. Entwickelt wird „Way of the Hunter“ übrigens auf Basis der Unreal Engine 4.

Related Posts

„Way of the Hunter“ wird von Nine Rocks Games für PS5, Xbox Series X/S und PC entwickelt. Als Release-Termin gab Publisher THQ Nordic den 16. August dieses Jahres an.

Weitere Meldungen zu Way of the Hunter.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren