Cloud Gaming: Laut Game Pass-Manager eine „großartige Alternative“ für Konsolen

Seit dem 30. Juni ist der Xbox Game Pass auf Samsungs 2022 Smart TVs verfügbar. Über den Samsung Gaming Hub lassen sich Spiele dank der Cloud streamen, wodurch der Nutzer auf eine Konsole verzichten kann.

Im Gespräch mit GamesIndustry äußerte sich dazu Pav Bhardwaj, der als Senior Global Product Manager bei Microsoft tätig ist. Zuerst wies er auf die mittlerweile riesige Zielgruppe hin: „Wir wissen, dass es weltweit drei Milliarden Gamer gibt, und wir wissen, dass wir heute mit der großen Mehrheit dieser Kunden sprechen.“

Bhardwaj anschließend über die Vorteile des Spiele-Streamings: „Für uns bedeutet Cloud-Gaming, dass wir unser Produkt und unseren Service für Kunden auf der ganzen Welt in verschiedenen Märkten zugänglich machen. Es gibt verschiedene Gründe, warum die Leute keine spezielle Hardware kaufen: Erschwinglichkeit, Zugänglichkeit, vielleicht sind sie ehemalige Gamer oder besitzen bereits Geräte für andere Plattformen. Wir glauben wirklich, dass es hier um Zugänglichkeit und Auswahl geht.“

Nicht als Ersatz gedacht

Trotz dieser Vorteile ist die Nachfrage bezüglich Videospielkonsolen ungebrochen. Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X/S sind bei den Gamern höchst gefragt. Bhardwaj ist sich dieser Tatsache bewusst und weist darauf hin: „Konsolen sind beliebt, und Cloud-Gaming ist einfach eine großartige Alternative.“

Ersetzen soll diese Technologie die altbewährten Konsolen also nicht. Vielmehr könnten sich Konsole und Cloud-Service ergänzen: Ersteres bietet wegen der Stabilität und höherer Grafikqualität die bessere Spielerfahrung, Letzteres die höhere Zugänglichkeit.

„Ich liebe Konsolen – dies ist nur ein weiterer Weg, eine weitere Option, um das Spielen für andere Menschen zu öffnen. Es ist nicht so, dass das eine ein Nachteil für das andere ist. Es ist eher eine steigende Flut, und es ist ein wirklich guter Ort, um all diese verschiedenen Möglichkeiten anzubieten“, erklärt der Senior Global Product Manager.

Such- und Entdeckungsmöglichkeiten sind der Vorteil

Dass Spiele-Streaming mal genau so beliebt sein wird, wie es bei Filmen oder Musik der Fall ist, scheint nicht einzutreffen. Hier wird selten ein Produkt nach dem anderen konsumiert, wie es bei Netflix der Fall ist. Stattdessen konzentriert sich der Durchschnittsgamer auf nur wenige Spiele, meistens Multiplayer-Hits wie „FIFA“ oder „Fortnite“. Manche Titel davon sind auch noch kostenlos und auf mobilen Geräten erhältlich. Ein Abonnement ist hierbei nicht notwendig.

Trotzdem ist Bhardwaj vom Abonnementmodell überzeugt: „Wenn man rechnet, dass man zwei oder drei Spiele pro Jahr kauft, denke ich, dass die jährliche Abonnementgebühr einen Gegenwert darstellt.“ Und durch einen Abo-Dienst würde der Spieler auf Genres aufmerksam werden, mit denen er sonst nie in Berührung kommen würde.

Gus Grimaldi, der Leiter von Samsungs europäischer Abteilung, schließt sich dem an: „Es geht um die Such- und Entdeckungsmöglichkeiten. Der Gaming Hub bietet die Möglichkeit, sich alle Arten von Spielen anzuschauen, unabhängig davon, was man spielen möchte.“

Im Hinblick auf den Zeitaufwand hat das Cloud-Gaming einen Vorteil gegenüber der Game Pass-Nutzung auf Konsole oder dem PC. Lästige Installationszeiten fallen weg, nach nur wenigen Minuten kann das gewünschte Spiel starten. Denn oft werden Titel heruntergeladen und ausprobiert, um sie nur kurze Zeit später wieder zu löschen.

