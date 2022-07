Marvel’s Avengers: Doch nicht She-Hulk? Gerüchte zum nächsten neuen Helden

In den vergangenen Tagen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass es sich bei She-Hulk um den nächsten Charakter handelt, der den Weg in "Marvel's Avengers" finden wird. Aktuell bringt ein bekannter Leaker jedoch einen anderen Namen ins Gespräch.

Auch nach der Übernahme der nordamerikanischen Square Enix-Sparte durch die Embracer Group im Mai dieses Jahres wird der Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Avengers“ weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

In den vergangenen Tagen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass es sich bei She-Hulk um den nächsten spielbaren Helden handeln wird, auf den sich die Spieler und Spielerinnen freuen dürfen. Unter anderem wurde in einem offiziellen Livestream mit den Entwicklern versehentlich bestätigt, dass derzeit die entsprechenden Tonaufnahmen laufen.

Schenken wir den Angaben des meist gut informierten Leakers „Miller“ Glauben, dann wird zunächst aber ein anderer alter Bekannter Einzug in „Marvel’s Avengers“ halten und auf den Schlachtfeldern des Superhelden-Spektakels mitmischen.

Leaker bringt Bucky Barnes ins Gespräch

Wie „Miller“ berichtet, soll es sich bei Bucky Barnes alias The Winter Soldier um den nächsten spielbaren Charakter handeln, der den Weg in „Marvel’s Avengers“ findet. Woher „Miller“ seine Informationen bezogen haben möchte, verriet der Leaker nicht. Allerdings lag „Miller“ mit seinen Aussagen in der Vergangenheit gerne einmal richtig. Und an der nötigen Popularität dürfte es bei Bucky Barnes ohnehin nicht scheitern.

James Buchanan „Bucky“ Barnes wurde ursprünglich als Sidekick zu Captain America konzipiert und hatte seinen ersten Auftritt im „Captain America Comics #1“ aus dem Jahr 1941. In den verschiedenen „Avengers“-Filmen der vergangenen Jahre wurde Bucky Barnes vom rumänisch-amerikanischen Darsteller Sebastian Stan verkörpert. Eine offizielle Stellungnahme seitens Crystal Dynamics zu den aktuellen Gerüchten steht noch aus.

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

Bucky Barnes is the next playable character coming to Marvel’s Avengers. pic.twitter.com/p9RazbsGpK — Miller (@mmmmmmmmiller) July 12, 2022

