Skate 4: EA warnt vor gecrackter Playtest-Version

Zu „Skate 4“ geistern seit einigen Tagen nicht nur geleakte Gameplay-Videos durch das Internet. Auch eine frühe Version des Spiels tauchte auf Downloadplattformen auf.

Darauf aufbauend gab Electronic Arts eine Erklärung heraus, in der die Fans aufgefordert werden, die inoffizielle Version des „Skate 4“-Playtests nicht herunterzuladen. Dabei handelt es sich laut Publisher um eine frühere Version des Spiels, die nie für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Nutzungsbedingungen von EA beachten

„Wir sind uns darüber im Klaren, dass eine frühere Version des Spiels ohne unsere Genehmigung verbreitet wurde. Dieser Build stammt vom September 2021 und war nie für die externe Nutzung vorgesehen. Wir verstehen zwar, dass ihr euch auf das Spiel freut, aber wir bitten euch, beim Herunterladen von Dateien aus unbekannten Quellen vorsichtig zu sein“,in einer Stellungnahme auf der offiziellen Seite.

Mit derartigen Downloads können Spieler nicht nur ihr System schädigen. Auch verstößt das Herunterladen der gecrackten Version gegen die Nutzungsbedingungen von EA, was zu einem generellen Verbot für alle EA-Produkte führen kann.

„Der beste Weg, um die Chance zu bekommen, zu spielen, ist, sich für das Skate-Insider-Playtesting anzumelden, da wir im Laufe des Jahres immer mehr Spieler in das Spiel einladen werden“, so EA weiter.

Der Publisher hob ebenfalls die „positive Resonanz“ und die „insgesamt erstaunliche Reaktion“ auf den „Skate“-Playtest hervor, der den PC-Nutzern einen frühen Blick auf das Spiel vor der Veröffentlichung ermöglicht.

Weitere Meldungen zu Skate 4:

Alle anderen Spieler müssen sich weiter in Geduld üben: „Skate 4“ befindet sich derzeit für PS5, PC und Xbox Series X/S in der Entwicklung, wobei ein Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt gegeben wurde. Mehr zu „Skate 4“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Skate 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren