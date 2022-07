Develop Star Awards 2022: Horizon Forbidden West zum besten Spiel ernannt

Am gestrigen Abend fand die Verleihung der Develop:Star Awards statt, mit denen die Spieleentwicklungen der vergangenen zwölf Monate gewürdigt wurden.

Zum Spiel des Jahres wurde „Horizon Forbidden West“ aus dem Hause Guerrilla Games ernannt. Der Titel konnte ebenfalls die Auszeichnung für die beste grafische Gestaltung in Empfang nehmen, während „Ratchet & Clank: Rift Apart“ einen Award in der Kategorie „Beste technische Innovation“ erhielt.

„Life is Strange True Colors“ konnte mit der besten Erzählung punkten, „Unpacking“ setzte sich mit dem besten Spieldesign durch und „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erhielt den Preis für das beste Audio.

Auch für Arkane Lyon war es ein erfolgreicher Abend: Studiochef Dinga Bakaba gewann den Develop Star Award, während „Deathloop“ den Preis für die beste Original-IP erhielt.

Charmie Kim, Game Lead bei Space Ape Games, wurde mit dem Tomorrow’s Star Award ausgezeichnet und Charu Desodt, Producer bei PlayStation London, erhielt den Diversity Award. Nachfolgend seht ihr die vollständige Gewinnerübersicht. Die Preisträger sind dick markiert.

Develop Star Awards 2022 – Die Gewinner

Best Studio

Arkane Studios

Creative Assembly

Guerrilla Games

nDreams

Playground Games

Roll7

Sumo Digital

Supermassive Games

Best Game

Deathloop

Forza Horizon 5

Horizon Forbidden West

Life is Strange: True Colors

OlliOlli World

Ratchet & Clank: Rift Apart

Sifu

Unpacking

Best Micro Studio

Acid Nerve

Animal Uprising

Huey Games

inkle

Shedworks

Studio Waterzooi

Best Mobile Game

Beatstar – Touch Your Music

LEGO Star Wars Battles

Love & Pies

Overboard!

Please, Touch The Artwork

Rocket League Sideswipe

Publishing Star

Amazon Games

Curve Games

Kepler Interactive

Kwalee

Private Division

Team17

Wizards of the Coast

Best Extended Reality Game

Fracked

Hitman 3 VR

I Expect You To Die 2

Resident Evil 4 VR

Sniper Elite VR

Best Audio

Deathloop

Forza Horizon 5

Horizon Forbidden West

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Tiny Tina’s Wonderlands

Total War: Warhammer III

Best Game Design

Deathloop

Death’s Door

Fights in Tight Spaces

OlliOlli World

Ratchet & Clank: Rift Apart

Unpacking

Best Narrative

Conway: Disappearance at Dahlia View

Deathloop

Horizon Forbidden West

Life is Strange: True Colors

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Unpacking

Best Visual Art

Forza Horizon 5

Horizon Forbidden West

Lost Ark

OlliOlli World

Ratchet & Clank: Rift Apart

Sable

Best Original IP

Deathloop

Death’s Door

Fights in Tight Spaces

Hell Let Loose

I Am Fish

Sable

Best Creative Provider

Atomhawk

d3t

PitStop Productions Ltd

Richard Jacques Studios Ltd

SIDE UK

Talenthouse Media Foundry

Best QA & Localisation Provider

Keywords Studios

d3t

Player Research

PTW

Testronic

Universally Speaking

Best Technical Innovation

Anstream Arcade

Forza Horizon 5

Horizon Forbidden West

Ratchet & Clank: Rift Apart

RichCast from Panivox

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Best Technology Provider

Anything World

GameMaker Studio 2

Machinations

PopcornFX

Unity

Unreal Engine

Diversity Star

Brandon Cole (Into Games)

Charu Desodt (Interior Night)

Deborah Mensah-Bonsu (Games for Good)

Dom Shaw (Ukie)

Jeryce Dianingana (Rocksteady Studios)

Karla Reyes (Code Coven)

Leon Killin (Sumo Group)

Marie-Claire Isaaman (Women in Games)

Marketing Star

Etch Play

Lauren Moses – Code Coven

Media Molecule Live Services Team

Neonhive

Sean Walsh – Wired Productions

Sola Kasali – EA

Recruitment Star

Aardvark Swift

Amiqus

Datascope Recruitment

Games Jobs Direct

OPMjobs

Sumo Group

Tomorrow’s Star

Charmie Kim (Space Ape Games)

Hannah Rose Burdett (PlayStation Studios)

Josh Hale (FuturLab)

Liam Van Bastelaere (nDreams)

Myleah Lofland (Code Coven)

Nickie Harper-Williams (Many Cats Studios CIC)

Paige Dolan (Secret Mode)

Sarah Dyer (Splash Damage)

The Develop Star Award

Dinga Bakaba – Arkane Lyon

