Nintendo Switch: Nintendo warnt vor Konsolennutzung bei heißen Temperaturen

Derzeit haben viele Regionen der Welt mit einer Hitzewelle zu kämpfen. In Japan etwa wurden in der letzten Woche in der Hauptstadt Tokio täglich Temperaturen von über 35 Grad Celsius gemessen. In der Stadt Isesaki wurde dieser Tage sogar ein neuer Rekordwert von 40,2 Grad gemessen. Die extreme Hitze nahm Nintendo nun zum Anlass, die Besitzer der Hybridkonsole Nintendo Switch vor einer Nutzung bei allzu hohen Temperaturen zu warnen.

Auch Konsolen leiden unter extremer Hitze

Über seinen japanischen Twitter-Account riet Nintendo den Nutzer jetzt davon ab, die Switch bei besonders hohen Temperaturen zu benutzen. Dies würde verständlicherweise auch Auswirkungen auf die Innentemperatur des Geräts haben. Zudem wurde davor gewarnt, die Luftein- und -auslässe des Systems zu blockieren. Auch allzu kalt sollte es beim Zocken mit der Hybridkonsole lieber nicht sein.

„Das Spielen einer Nintendo Switch in einem Bereich mit hohen Temperaturen kann dazu führen, dass die Temperatur der Konsole ansteigt. Bitte verwenden Sie die Konsole in Bereichen zwischen 5 -35°C (41 – 95°F)“, heißt es in dem Tweet. „Außerdem kann die Blockierung der Luftein- und -auslassöffnungen dazu führen, dass sich die Konsole aufheizt. Bitte sorgen Sie für eine gute Belüftung um diese Öffnungen herum.“

Neben den hohen Temperaturen beschäftigen Nintendo auch Naturkatastrophen, die die laufende Spieleentwicklung beeinträchtigen könnten. Im Rahmen einer Hauptversammlung für Aktionäre stellte das japanische Unternehmen seine Pläne im Falle von Katastrophen vor, die das Nintendo-Hauptquartier in Kyoto beeinträchtigen könnten, wie Erdbeben oder weitere Pandemien. Obwohl Japan gerade einmal 0,25 Prozent der Erde bedeckt, ereignen sich rund 18,5 Prozent der weltweiten Erdbeben dort.

Quelle: Nintendo Life, VGC

