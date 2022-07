Red Dead Online: Fans trauern bei Community-Beerdigung um den Onlinedienst

Während viele Spieler ungeduldig auf „GTA 6“ warten und Rockstar Games jüngst betonte, dass der Fokus des Entwicklers mittlerweile auf der Produktion des nächsten Teils der Blockbuster-Reihe liegt, blicken Fans von „Red Dead Online“ in eine eher betrübte Zukunft. Denn „große Updates“ soll es nicht mehr geben. Schon in den vergangenen zwölf Monaten verzichtete Rockstar Games weitgehend drauf.

Fans beerdigen Service von Red Dead Online

Das heißt, der Support von „Red Dead Online“ beschränkt sich ganz offiziell auf Events und Herausforderungen. Unter anderem sollen neue Telegramm-Missionen hinzugefügt werden.

Bevor Rockstar Games bekanntgab, dass sich der Entwickler auf „GTA 6“ konzentrieren und keine größeren Updates mehr für „Red Dead Online“ veröffentlichen wird, riefen Fans zur virtuellen Beerdigung des Online-Parts von „Red Dead Redemption 2“ auf.

Die Beerdigung des Live-Services wurde in der vergangenen Woche angekündigt. Ziel war es, den Zeitpunkt vor einem Jahr zu feiern, an dem das Spiel von Rockstar Games „aufgegeben“ wurde, wobei in den vergangenen zwölf Monaten tatsächlich kaum neue Inhalte hinzugefügt wurden.

Die Beerdigung wurde inzwischen vollzogen, wie zahlreiche Bilder und Videos auf Twitter und Co verdeutlichen:

@RockstarGames we still love this game but you decided to stab us in the back shame on you!#SaveRedDeadOnline #RedDeadFuneral pic.twitter.com/bHeTDF4TF2 — Lucky D. Luki (@luckyluki10) July 13, 2022

Come to the mountain to have one final look before the funeral of red dead online 🙁 #RIPRedDeadOnline #RedDeadFuneral pic.twitter.com/MArihsxTSY — hr_eev (@Walterthegent) July 12, 2022

Roger Clark, der Synchronsprecher und Darsteller des Protagonisten Arthur Morgan in „Red Dead Redemption 2“, bestätigte die Beerdigung ebenfalls in einem Tweet.

Although today it has my sympathies I know this community will never die. #outlawsforlife — Roger Clark (@rclark98) July 13, 2022

Gleichzeitig wird „Grand Theft Auto Online“ trotz des nahenden neuen Spiels weniger stiefmütterlich behandelt und regelmäßig mit neuen Inhaltsupdates versehen, was die Fans schon seit längerer Zeit frustriert, da eine unterschiedliche Unterstützung von „GTA“ und „Red Dead Online“ erfolgt. Hier dürfte allerdings die Tatsache eine Rolle spielen, dass „GTA“ auf mehr Spieler kommt und damit insgesamt profitabler ist.

Wann „GTA 6“ auf den Markt gebracht wird, ist weiterhin offen. Auch zu den unterstützten Plattformen wurden keine offiziellen Angaben gemacht. Ein „Red Dead Redemption 3“ werden wir hingegen wohl nicht so schnell sehen.

