Yomawari – Lost in the Dark: Neuer Trailer stellt Geister des Horrorspiels vor

Bis Halloween ist es zwar noch ein Weilchen hin, aber da am 25. Oktober und damit kurz vor dem Geisterfest "Yomawari: Lost in the Dark" erscheint, wollen euch die Verantwortlichen von NiS America schon einmal mit einem passenden Trailer in die richtige Stimmung bringen. Und mit einer Gänsehaut lässt sich auch die Hitzewelle aushalten.

Wenn euch aktuell die Beine schlottern, dann dürfte das wohl leider an den haarsträubenden Temperaturen liegen, die einem nicht vor Angst den Schweiß auf die Stirn treiben. Eine gespenstische Abkühlung inklusive erfrischender Gänsehaut sind da ein willkommenes Gegenmittel, weshalb ihr euch den neuesten Trailer zu „Yomawari: Lost in the Dark“ anschauen solltet.

Dort präsentiert man nämlich die zahlreichen Geister, die euch im dritten Teil der Reihe durch die dunklen Gassen einer japanisch angehauchten Stadt jagen. Nach „Yomawari: Night Alone“ und „Yomawari: Midnight Shadows“ laden euch Entwickler Nippon Ichi Software und Publisher NiS America damit nun schon zum dritten Mal zur Geisterjagd ein.

Yomawari: Lost in the Dark – Allein im Dunkeln auf Geisterjagd

Dabei muss das kleine Mädchen, das ihr auf ihrer Reise durch die Nacht begleitet, ganz schön tapfer sein: Unheimliche Spukwesen kriechen nämlich aus allen möglichen Löchern und Ecken hervor, um das Mädchen nicht nur mit einem gehörigen Schrecken davonkommen zu lassen.

Damit ihr diesem schaurigen Schicksal entkommt, müsst ihr auf euren Herzschlag hören, um drohenden Gefahren auszuweichen und mit eurer Taschenlampe nach einem Ausweg suchen und Geheimnisse enthüllen. Sollte es einmal zu gruselig werden, könnt ihr in „Yomawari: Lost in the Dark“ aber auch eure Augen schließen und warten, bis der Schrecken vorbeigezogen ist.

Eure Augen offen haben solltet ihr dafür bei der Charakter-Customization: Zum ersten Mal in der Geschichte von „Yomawari“ könnt ihr eure Spielfigur ganz nach euren Wünschen gestalten. Und jeder weiß: Wer stylisch durch die dunklen Gassen zieht, der kommt gleich viel besser mit den bedrohlichen Geistern und dem schaurigen Sounddesign klar.

„Yomawari: Lost in the Dark“ erscheint am 25. Oktober für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC via Steam. Für Konsolen wird es auch eine physische Version geben, die mit 49,99 Euro zu Buche schlägt und neben dem Spiel auch den digitalen Soundtrack und ein Mini-Art-Book bereithält.

