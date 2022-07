Assassin’s Creed Infinity: Neues Projekt mit einem lange gewünschten Setting?

Bereits im vergangenen Sommer wurden die laufenden Arbeiten an "Assassin’s Creed Infinity" bestätigt. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte mit dem nächsten großen Ableger der Reihe endlich ein Setting geboten werden, für das sich die Community in der Vergangenheit immer wieder einsetzte.

In den vergangenen Tagen erreichten uns gleich verschiedene neue Gerüchte zu den Settings, mit denen die nächsten „Assassin’s Creed“-Titel aufwarten könnten.

So meldete sich zunächst der bekannte Leaker Jeremy Penter zu Wort und wies darauf hin, dass er von einem neuen „Assassin’s Creed“ erfahren haben möchte, das mit einem Azteken-Setting versehen wurde. Jason Schreier wiederum weiß von einem Projekt dieser Art laut eigenen Angaben bislang nichts und erfuhr stattdessen, dass wir uns als nächstes auf „Assassin’s Creed Rift“ freuen dürfen, in dem unser Weg nach Bagdad führt.

Und während Ubisoft zu den aktuellen Gerüchten weiter schweigt, klinkte sich mit Jeff Grubb ein weiterer alter Bekannter in die aktuellen Gerüchte ein. Unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet Grubb, dass „Assassin’s Creed Infinity“ mit Japan ein Setting bieten wird, das von der Community in der Vergangenheit immer wieder eingefordert wurde.

Infinity soll mehrere Settings verbinden

Weiter gibt Grubb an, dass sich der Abstecher nach Japan spielerisch an den letzten „Assassin’s Creed“-Abenteuern orientieren und uns erneut ein Action-Rollenspiel in einer weitläufigen offenen Welt bescheren wird. In wie weit die Angaben von Grubb den Tatsachen entsprechen, bleibt abzuwarten. Bisher bestätigte Ubisoft zwar die laufenden Arbeiten an „Assassin’s Creed Infinity“, zu den Settings der geplanten Titel wurden allerdings keine konkreten Angaben gemacht.

Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich bei „Infinity“ um ein groß angelegtes Live-Service-Projekt, das aus einer Zusammenarbeit zwischen Ubisoft Montreal und Ubisoft Quebec hervorgeht. Involviert sind mit Produzent Marc-Alexis Côté und Brand-Director Étienne Allonier langjährige Mitarbeiter von Ubisoft, die in der Vergangenheit an diversen „Assassin’s Creed“-Projekten mitgewirkt haben.

Weitere Meldungen zum Thema:

Weiter führte Ubisoft im Rahmen der offiziellen Ankündigung von „Assassin’s Creed Infinity“ aus, dass das Unternehmen mit dem Live-Service-Projekt sowohl die „Assassin’s Creed“-Marke als auch die Videospielindustrie als solches weiterentwickelt werden sollen.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Infinity.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren